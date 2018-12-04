Рамос расплакался глядя на «Золотой мяч» Модрича

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в своем инстаграме отреагировал на получение партнером Лукой Модричем «Золотого мяча» по итогам года. Глядя на трофей испанец в шутку расплакался.

«Мое уважение, Лука Модрич», – также написал Рамос, вместе с хорватом выигравший три последних Лиги чемпионов.

Модрич – первый представитель стран бывшей Югославии, кому покорился «Золотой мяч».

text text text Публикация от text (@sergioramos) 4 Дек 2018 в 4:09 PST

Модрич – лучший игрок года

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

«Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича