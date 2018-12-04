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    Рамос расплакался глядя на «Золотой мяч» Модрича

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в своем инстаграме отреагировал на получение партнером Лукой Модричем «Золотого мяча» по итогам года. Глядя на трофей испанец в шутку расплакался.

    «Мое уважение, Лука Модрич», – также написал Рамос, вместе с хорватом выигравший три последних Лиги чемпионов.

    Модрич – первый представитель стран бывшей Югославии, кому покорился «Золотой мяч».

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    Публикация от text (@sergioramos)

    Модрич – лучший игрок года

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

    «Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича

    Источник: Инстаграм Серхио Рамоса

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    04.12.2018 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +833

      Sola 5 декабря 2018, 03:54

      Рамоса можно понять, он далеко не последний чел в команде, которая выигрывала все эти ЛЧ. Голы на последних минутах... При всех косяках и чудакизме испанца, он не меньше заслуживал ЗМ, чем тот же португалец, если не брать победный ЧЕ для Португалии.
      Всё-таки ЗМ вручают не лучшему бомбардиру (есть золотая бутса), а футболисту. Мячи защитникам реально редко дают.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 5 декабря 2018, 01:03

      клоун.

      -1
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