Рамос расплакался глядя на «Золотой мяч» Модрича

Рамоса можно понять, он далеко не последний чел в команде, которая выигрывала все эти ЛЧ. Голы на последних минутах... При всех косяках и чудакизме испанца, он не меньше заслуживал ЗМ, чем тот же португалец, если не брать победный ЧЕ для Португалии.
Всё-таки ЗМ вручают не лучшему бомбардиру (есть золотая бутса), а футболисту. Мячи защитникам реально редко дают.
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в своем инстаграме отреагировал на получение партнером Лукой Модричем «Золотого мяча» по итогам года. Глядя на трофей испанец в шутку расплакался.
«Мое уважение, Лука Модрич», – также написал Рамос, вместе с хорватом выигравший три последних Лиги чемпионов.
Модрич – первый представитель стран бывшей Югославии, кому покорился «Золотой мяч».
Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире
«Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича