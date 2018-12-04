В день вручения «Золотого мяча» хорватское следствие сняло обвинение с Модрича

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил «Золотой мяч». В этот же день случилось еще одно событие в жизни хорвата, опосредованно связанное с футболом.

Дело в том, что спортсмен проходит свидетелем по делу о хищении средств президентом загребского «Динамо» на трансфере футболиста в «Тоттенхэм» (2012 год). По ходу изучения материалов Модрича обвинили в даче ложных показаний. В день вручения «Золотого мяча» следствие сняло все претензии к игроку по этому поводу, пишет Goal.

Модрич – первый футболист из стран бывшей Югославии, которому покорился главный индивидуальный приз мирового футбола.

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