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    • В день вручения «Золотого мяча» хорватское следствие сняло обвинение с Модрича

    В день вручения «Золотого мяча» хорватское следствие сняло обвинение с Модрича

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил «Золотой мяч». В этот же день случилось еще одно событие в жизни хорвата, опосредованно связанное с футболом.

    Дело в том, что спортсмен проходит свидетелем по делу о хищении средств президентом загребского «Динамо» на трансфере футболиста в «Тоттенхэм» (2012 год). По ходу изучения материалов Модрича обвинили в даче ложных показаний. В день вручения «Золотого мяча» следствие сняло все претензии к игроку по этому поводу, пишет Goal.

    Модрич – первый футболист из стран бывшей Югославии, которому покорился главный индивидуальный приз мирового футбола.

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    Источник: Goal

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    04.12.2018 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 4 декабря 2018, 19:25

      СовпаДЗение? Не думаю.

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