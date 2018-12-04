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    • «Спартак» хочет добиться отмены красной карточки Рассказова

    «Спартак» хочет добиться отмены красной карточки Рассказова

    «Спартак» намерен добиться отмены дисквалификации защитника команды Николая Рассказова.

    В матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) футболист красно-белых в падении заблокировал удар нападающего Федора Смолова. Арбитр встречи решил, что Рассказов сыграл рукой, поэтому назначил пенальти и удалил защитника с поля. Московский клуб хочет обжаловать это решение, поскольку уверен, что сначала мяч угодил Рассказову в лицо и только потом в руку.

    При этом глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» пока не обращался в комитет с просьбой рассмотреть эпизод с удалением Рассказова.

    «Пока обращений из «Спартака» мы не получали», – сказал Григорьянц.

    Очередное заседание КДК РФС состоится в четверг, 6 декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2018 14:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +887

      sined1951 5 декабря 2018, 11:57

      Спартак добился, Егоров прогнулся.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 01:01

      Была голова - https://www.youtube.com/watch?v=_Yy1524x5D8

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 декабря 2018, 20:12

      Опять "юрысты" "Спартака" путают "правила" и "понятия".

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Агасфер 5 декабря 2018, 00:53

      Прямая красная карточка - за игру рукой. Игры рукой не было, т.к. мяч отскочил в руку.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 18:13

      Посмотрел ещё и сейчас несколько раз на Спортбокс.ру в повторе с 3-х ракурсов. Рассказов распластавшись на земле вытянул и поднял руку преградив полёт мяча в створ ворот. Мяч угодил чуть выше локтя в руку. Карасёв поступил по правилам и по всем рекомендациям ФИФА, назначив пенальти и показав красную карточку.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Рубик Докоян 4 декабря 2018, 20:13

      Правильно.Лежи тихо и не трепыхайся,а если преградил копытом путь мячу в створ ворот-неси наказание.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 4 декабря 2018, 20:16

      Ещё раз специально посмотрел. Какой там прокат мяча. Мяч попал в руку выше локтя и отлетел хрен знамо куда в поле. Позвал жену и говорю, посмотри куда мяч попал в руку или в лицо. И она далёкая от футбола и пристрастий клубных, но глаза на месте сказала, что в руку.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Агасфер 4 декабря 2018, 20:18

      Весь вопрос куда попал мяч. Я смотрю в повторе на "Спортбокс. ру. И для меня очевидно, что в руку и я об этом написал выше.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 00:55

      А я жене сказал - мяч попал в руку, а она сказала - в лицо.
      Тоже глядели с разных ракурсов. Но после попадания мяча голова резко откинулась назад.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 01:00

      Вот посмотри - https://www.youtube.com/watch?v=_Yy1524x5D8

      0
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 4 декабря 2018, 17:17

      эпизод в Рассказовым неоднозначный, и судья не мог без ВАР точно определить попал мяч в руку с отскока от лица или прямым ударом, всему виной инстинктивно вытянутая рука Николая, в которую, наверное, попал мяч... при этом наказание КК считаю слишком серьезным, на мой взгляд, ЖК вполне достаточно, и так уже парень "налетел" на удаление, а команда играла почти полтайма в меньшинстве...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 4 декабря 2018, 17:07

      Всем советую посмотреть повтор эпизода с Рассказовым, а потом выносить свои "неопровержимые" доказательства по назначению пенальти. Но, если уж назначил судья и удалил игрока, что подлежит сомнению это решение, то КДК должна отменить дисквалификацию на основе видео.
      Еще один серьезный аргумент для введения VAR.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Т34 4 декабря 2018, 20:15

      Самый серьёзный аргумент в пользу ВАРева-доходы аффилированных компаний по поставкам,ремонтам,обслуживанию и подготовке "честных специалистов".Никак раньше таких найти не могли...

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 4 декабря 2018, 16:40

      С третьего раза рассмотрел, что да, в голову и отлетал от неё не в сторону ворот! Справедливости ради, судья этого с ходу точно увидеть не мог, хотя и был рядом.

      2
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 4 декабря 2018, 16:33

      Не получится

      0
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 4 декабря 2018, 16:09

      Совсем не серьезно.
      Рука была на траектории полета мяча в ворота. После попадания мяч изменил направление. Вопросов нет.
      А как и отчего мяч попал в руку это уже не важно.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > ivany4 4 декабря 2018, 16:34

      А вам не кажется, друзья, что это через чур серьезное наказание? Назначение пенальти, красная карточка и удаление игрока, а также автоматический пропуск очередного матча за красную карточку. Это касается не только эпизода с Рассказовым, а вообще в футболе. Особенно, если игрок не специально хватал мяч летящий в ворота, как голкипер, а в руку попали при ударе по воротам.

      5
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 > Т34 4 декабря 2018, 19:03

      Приветсвую Николаич!
      Не мы придумали правила и трактовку к ним.
      Если прерывание полета мяча в створ, сопровождается целенаправленным движением руки - пенальти и КК. Как бы фол последней надежды.
      Если прерывание полета мяча сопровождается естественным движением руки - пенальти и ЖК.
      Если при ударе в створ ворот, мяч попадает в руку, находящейся в естественном положение, то назначается пенальти.
      Причем, все эти толкования принимает судья, как он увидит. Ходили разговоры, что за одно нарушение, надо давать одно наказание. Но потом опять вспомнили про фол последней надежды. В поле за такой фол - ЖК, в штрафной - КК.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ivany4 5 декабря 2018, 00:58

      Но там ещё двое в воротах стояли, поэтому это не может быть фолом последней надежды.)

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      Рейтинг: +10744

      ivany4 > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 01:23

      Приветствую Владислав.
      Я привел трактовку правил по памяти.
      Возможно, так есть еще какие-то допуски и ограничения. Я описал увиденное на записи в новости про решение Егорова. Прочий, что думаешь?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ivany4 5 декабря 2018, 01:56

      Сейчас новый повтор смотрел - была игра головой.)))
      По-сути в футболе так и не определились, что есть фол последней надежды.)) Опять же если ворота пустые, то да - фол последней надежды, а если там ещё есть кто-то, то уже вроде, как и не последней надежды. Хотя Федя с такой же позиции вообще выше ворот ухнул. Так, что кто знает - попал бы он в ворота?)

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 16:07

      Желтая пожалуй да ,но на красную не тянет.

      5
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