«Спартак» хочет добиться отмены красной карточки Рассказова

«Спартак» намерен добиться отмены дисквалификации защитника команды Николая Рассказова.

В матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) футболист красно-белых в падении заблокировал удар нападающего Федора Смолова. Арбитр встречи решил, что Рассказов сыграл рукой, поэтому назначил пенальти и удалил защитника с поля. Московский клуб хочет обжаловать это решение, поскольку уверен, что сначала мяч угодил Рассказову в лицо и только потом в руку.

При этом глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» пока не обращался в комитет с просьбой рассмотреть эпизод с удалением Рассказова.

«Пока обращений из «Спартака» мы не получали», – сказал Григорьянц.

Очередное заседание КДК РФС состоится в четверг, 6 декабря.