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    • Черчесов – о Дзюбе: «Я не враг себе. Неужели не взял бы в команду сильного игрока лишь из-за того, что он косо смотрит в мою сторону?»

    Черчесов – о Дзюбе: «Я не враг себе. Неужели не взял бы в команду сильного игрока лишь из-за того, что он косо смотрит в мою сторону?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, по каким причинам нападающий «Зенита» Артем Дзюба долго отсутствовал в составе национальной команды.

    Специалист возглавил сборную в августе 2016 года. Впервые он пригласил форварда в команду в марте 2018-го.

    – Похоже, именно Дзюба изменил психологический фон вокруг сборной, когда после очередного проигранного контрольного матча обратился к болельщикам с призывом перестать долбать сборную и поддержать ее.

    – Честно? Не слышал этих слов. Они же были адресованы не мне. Во время чемпионата мира лишь несколько раз включал телевизор, да и то не на спортивных каналах, а на новостных. Передачи о футболе вообще никогда не смотрю. Не имею такой дурной привычки. Мне было важно не то, что Дзюба говорит журналистам, а как тренируется и потом играет.

    – Однажды Артем уже выпадал из обоймы кандидатов в сборную, а потом, казалось, вовсе захлопнул туда дверь, показав вам жест, который позже назвали «усами надежды».

    – Это вам казалось, что захлопнул. Я так не считал. И Артем знал: все в его руках, точнее, ногах и голове. Заиграл и вернулся в команду. А жест, о котором вы говорите, я с самого начала воспринял спокойно. Футболист решил таким образом напомнить тренеру о себе. Ну, молодец. Обижаться на шутку – последнее дело. Тем более что в итоге Артем породил мем, можно сказать, подал гениальную креативную идею.

    – Он забил саудовцам и отдал вам честь, сделав это фирменным стилем празднования голов.

    – Вот и говорю, что у Дзюбы адекватные реакции и с чувством юмора все хорошо… Подумайте сами: я ведь не враг себе, неужели не взял бы в команду сильного игрока лишь из-за того, что он косо смотрит в мою сторону? Со стороны могло показаться по-всякому, но мы команду строили, а не собирали друзей по интересам.

    Источник: ТАСС

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    04.12.2018 13:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +843

      Князев 4 декабря 2018, 18:27

      Упрямый "сам себе враг" Ты забыл рассказать про, то как не пригласил лучшего опорника Денисова. Поэтому и проиграл шведам.

      -1
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      Рейтинг: +799

      амани 4 декабря 2018, 17:44

      нет, не взял бы.......обыграл Сауд -Арав, Египет, Турцию, все , великий тренер!

      1
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      Рейтинг: +6389

      порт 4 декабря 2018, 17:34

      Что то не договаривает усатый, а что то и врёт.

      0
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      Рейтинг: +78

      ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 4 декабря 2018, 16:28

      Ш.юха он был и им останеться.Супперфорвард падающий в ожидания пенальти.Денисов мужик поэтому ты его и не взял.Теперь топишь за ублюдков кокошу и мамая.Ты и ш.юха одной крови!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 4 декабря 2018, 16:22

      Заболотный что в сборной делает? Его уровень ФНЛ .

      3
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 4 декабря 2018, 16:12

      А Денисов на тебя искоса смотрел.
      Не у дел.

      3
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 4 декабря 2018, 14:58

      "Передачи о футболе вообще никогда не смотрю. Не имею такой дурной привычки". Во как!?Интересно, Стас ничего не перепутал, мож он тренер не футбольный?

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 4 декабря 2018, 14:47

      Может парни вместе держались потому что Денисова не было. А то возможно было бы письмо потом Денисова и К, как в Японии

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 4 декабря 2018, 14:35

      ...я ведь не враг себе, неужели не взял бы в команду сильного игрока лишь из-за того, что он косо смотрит в мою сторону?... именно по этому и не взял Денисова, хотя он на тот момент был лучший и 100% помог бы..

      1
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 4 декабря 2018, 14:10

      Усатый такую звезду поймал, что даже после позора в последних матчах чувствует себя ох как уительно:)))

      2
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