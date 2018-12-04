Черчесов: «Поражения от Германии и Швеции – рабочие моменты. Они не должны все перечеркнуть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что послужило причиной неудовлетворительного результата национальной команды в товарищеской игре с Германией (0:3) и матче Лиги наций со Швецией (0:2), прошедших в ноябре.

– Проигрывать всегда неприятно, но эти два поражения — рабочие моменты, они не должны все перечеркнуть. Надо оценивать год не по ним, а в целом. А главным в 2018-м стал чемпионат мира в России и выступление на нем национальной сборной, которая пробилась в четвертьфинал.

К этому событию готовились долгое время. Когда Россия получила право на проведение чемпионата? В 2010-м? Вот и выходит: страна-организатор восемь лет вела планомерную работу, строила стадионы, аэропорты, дороги и отели, национальные сборные два года пробивались через отборочные турниры, мы в это же время наигрывали состав нашей команды, за месяц до старта турнира собрали лучших, а для зрителей все началось со свистком судьи 14 июня в «Лужниках».

У каждого в этом цикле были свои временные отрезки, которые сложились в цельный паззл, единую картину. Так и надо ее воспринимать, а вы судите по отдельным деталям.

– Но осадочек, наверное, и у вас остался?

– И близко нет ничего похожего. Не вижу никакой трагедии. Когда составлялся календарь матчей сборной, никто не мог предположить, с чем придется столкнуться в ноябре. Мы воспринимаем случившееся как тревожный звонок, сигнал сверху. Ведь подобное может повториться и в предстоящем отборочном цикле на Евро.

– Вы о чем? Расшифруйте.

– Из футболистов стартового состава, выступавших на чемпионате мира, на последнем сборе осталось только двое. Остальные закончили играть за национальную команду, вовсе ушли из спорта, получили травмы… Разные причины и обстоятельства, но факт налицо.

Вот вы заговорили про матч против шведов. На поле у нас вышли хорошие, достойные игроки, но пока рано называть их единой командой. Для этого нужно время, а тут пришлось действовать практически с листа. Мы почему в спарринг-партнеры выбрали Германию? Хотели на сильном сопернике проверить готовность к заключительной игре в Лиге наций. Но на немцах сложно обкатывать состав, который собрался вдруг.

Случился форс-мажор – называйте, как хотите: из игроков, вызванных на заключительный сбор сезона, пятеро не доехали из-за травм и четверо выпали перед игрой со Швецией. Кудряшов, Рауш, Петров, Зобнин. Дзюба приехал лишь ко второму матчу. О чем еще говорить?

Но, повторяю, с такими проблемами может столкнуться любая команда. Сейчас вот мы нарвались. Надо делать выводы: расширять состав потенциальных кандидатов, чаще вызывать новых игроков, чтобы они хоть немного поварились в общем котле и при необходимости могли заменить коллег, выбывших по тем или иным причинам.

Скажем, в матче с немцами дебютировал Ари. Опытный, классный футболист, однако у него не было времени, чтобы сыграться с партнерами. Еще рассчитывали просмотреть Ильзата Ахметова, но он получил травму. Не стоит слишком заострять внимание на этих моментах. Каждый должен заниматься своим делом: мы – тренировать, болельщики – переживать.