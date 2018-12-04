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    • Черчесов: «Усы надежды»? У Дзюбы с чувством юмора все хорошо»

    Черчесов: «Усы надежды»? У Дзюбы с чувством юмора все хорошо»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не обиделся на Артема Дзюбу за жест с усами в 2017 году.

    Форвард «Зенита» изобразил жест вместе с Александром Кокориным спустя сутки после вылета национальной команды с Кубка конфедераций. Оба игрока не были вызваны на этот турнир.

    — Однажды Артем уже выпадал из обоймы кандидатов в сборную, а потом, казалось, вовсе захлопнул туда дверь, показав вам жест, который позже назвали «усами надежды».

    — Это вам казалось, что захлопнул. Я так не считал. И Артем знал: все в его руках, точнее, ногах и голове. Заиграл и вернулся в команду. А жест, о котором вы говорите, я с самого начала воспринял спокойно. Футболист решил таким образом напомнить тренеру о себе. Ну, молодец. Обижаться на шутку — последнее дело. Тем более что в итоге Артем породил мем, можно сказать, подал гениальную креативную идею.

    — Он забил саудовцам и отдал вам честь, сделав это фирменным стилем празднования голов.

    — Вот и говорю, что у Дзюбы адекватные реакции и с чувством юмора все хорошо…Подумайте сами: я ведь не враг себе, неужели не взял бы в команду сильного игрока лишь из-за того, что он косо смотрит в мою сторону? Со стороны могло показаться по-всякому, но мы команду строили, а не собирали друзей по интересам.

    Источник: ТАСС

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    04.12.2018 11:35
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