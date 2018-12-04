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    • Черчесов: «Кокорин и Мамаев имели достаточно времени, чтобы сделать выводы. Казнить их не за что»

    Черчесов: «Кокорин и Мамаев имели достаточно времени, чтобы сделать выводы. Казнить их не за что»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    Оба футболиста на данный момент находятся в СИЗО. Они избили трех человек.

    — История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту.

    — Какой финал кажется вам справедливым?

    — Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы. Умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что.

    — Допускаете, что Александр и Павел вернутся в большой футбол?

    — Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном.

    Источник: ТАСС

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    04.12.2018 10:40
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 декабря 2018, 20:23

      Черчес считает,что наказание уже свершилось.А пока только следствие идёт.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 декабря 2018, 20:16

      у них теперь 2 поля будут и там и там участвовать одно другому не мешает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 15:54

      Время на осознание своего поведения у них было. Но что решит суд?

      3
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      Рейтинг: -546

      massaboss 4 декабря 2018, 15:31

      Один звонок конюха в авторитете и их откроют. Но ему это не надо, пока Зеня и коровы впереди.

      0
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 4 декабря 2018, 13:40

      Если их посадить,то их в девочек превратят и будут регулярно ,как бы покультурней выразиться,иметь....
      Там не шутят.
      Вот это страшно.

      2
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > alex1951 4 декабря 2018, 13:56

      не неси дичь!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 декабря 2018, 13:31

      Мамай вроде действительно что то понимает, ему условно можно, а вот коко вообще ноль, замкнулся в себе, вот какой он несчастный, все против него, этого, а ответить за свои действия, ну пусть адвокаты че нить решат... Еще долго надо воспитывать, можно и реальный срок дать.

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал 4 декабря 2018, 13:31

      Господа комментаторы, вы интервью целиком читаете, или только заголовки?

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 4 декабря 2018, 13:24

      Не уверен, что он бы так же говорил, стукни стулом кого нибудь из его семьи.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 декабря 2018, 13:17

      Жириновский кулаками махал повсюду. Свидетели - вся страна. Но по всей строгости закона сидит почему-то в думе

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      Рейтинг: +1389

      Fin035 4 декабря 2018, 13:10

      Молодость это конечно всегда веселуха, и с этим не поспоришь! Именно после таких моментов в жизни нарастает мудрость и обрастают мозги! Если парни с мозгами и все таки захотят в дальнейшем продолжить карьеру, придется серьезно поработать, чтобы вернуть былое уважение! Ну если нет, то на нет и суда нет...!

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