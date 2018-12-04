Черчесов: «Кокорин и Мамаев имели достаточно времени, чтобы сделать выводы. Казнить их не за что»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Оба футболиста на данный момент находятся в СИЗО. Они избили трех человек.

— История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту.

— Какой финал кажется вам справедливым?

— Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы. Умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что.

— Допускаете, что Александр и Павел вернутся в большой футбол?

— Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном.