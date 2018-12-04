Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин: «Понимаю Глушакова. Ему приходится делать работу там, где его ненавидят»

    Аршавин: «Понимаю Глушакова. Ему приходится делать работу там, где его ненавидят»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение о ситуации с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

    Капитан красно-белых подвергся критике со стороны болельщиков. Фанаты обвиняют игрока в причастности к отставке главного тренера Массимо Карреры.

    «Понимаю психологическую нагрузку на Глушакова, ему нужно каждые несколько дней выходить на поле и делать свою работу там, где люди его практически ненавидят, он находится в тяжелой ситуации. Когда болельщики свистят на каждое твое касание мяча — это не может не отвлекать. Но не думаю, что в жизни у него из-за этого какие-то проблемы, все-таки в Москве живут много болельщиков, и он наверняка посещает такие места, где к нему привыкли. Но в футбольной жизни при этом очень сложно.

    Гол в ворота «Локомотива» поможет Денису реабилитироваться перед болельщиками, они увидят, что он приносит их команде ощутимую пользу, — сказал Аршавин.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2018 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 15:42

      Да Глушаков сейчас в тяжелой ситуации ,но в эту историю он попал по своей вине.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 4 декабря 2018, 13:55

      Аршава и уткин объеденитесь и пишите то что вам нравитсч
      Людям плевать на ваше мнение, как и вам на людей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1389

      Fin035 4 декабря 2018, 13:27

      Думаю Аршавин до конца жизни будет жалеть и вспоминать каждое высказанное им слово! И видимо Кокорин с Мамаевым не учли его опыт, и поняли, что не только за каждое слово нужно отвечать перед законом, но и за все действия тоже! За все нужно отвечать, разница лишь в цене!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 4 декабря 2018, 13:26

      пожурят пожурят и простят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3824

      anatolich72 4 декабря 2018, 12:08

      Как бы не играл дзюба, для Спартака иуда пожизненно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 декабря 2018, 11:43

      Гдей-то Вас ,Андрей Сергеевич ненавидели...?
      За слова-перевёртыши,разве..Так до сих пор никто и не понял,что это Вы в личной беседе ввалили про "ваши ожидания.."(

      Даже в Королевстве ,в худшем случае игнорили..
      А теперь на Доску почёта повесили..)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 декабря 2018, 10:41

      сам виноват

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      Burtaze 4 декабря 2018, 10:22

      оп-паньки...так я же помню речи глушака о его ненависти к спартаку...ну это когда он в локо играл...потом он вдруг..почему то..спартак полюбил...типа...с детства за него мечтал играть...так что пускай старается...болелы его тож скоро опять полюбят....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 10:21

      Игра на футбольном поле и голы ( а в данном случае один гол за календарный год ) это одно, а поступки в коллективе и в жизни это другое...

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 