Аршавин: «Понимаю Глушакова. Ему приходится делать работу там, где его ненавидят»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение о ситуации с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

Капитан красно-белых подвергся критике со стороны болельщиков. Фанаты обвиняют игрока в причастности к отставке главного тренера Массимо Карреры.

«Понимаю психологическую нагрузку на Глушакова, ему нужно каждые несколько дней выходить на поле и делать свою работу там, где люди его практически ненавидят, он находится в тяжелой ситуации. Когда болельщики свистят на каждое твое касание мяча — это не может не отвлекать. Но не думаю, что в жизни у него из-за этого какие-то проблемы, все-таки в Москве живут много болельщиков, и он наверняка посещает такие места, где к нему привыкли. Но в футбольной жизни при этом очень сложно.

Гол в ворота «Локомотива» поможет Денису реабилитироваться перед болельщиками, они увидят, что он приносит их команде ощутимую пользу, — сказал Аршавин.