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    Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил «Золотой мяч». После церемонии вручения хорват сообщил, что намерен завершить карьеру в мадридском клубе.

    «По этому контракту у меня осталось два года, но я жду продления соглашения. Меня и семью все устраивает, я бы хотел завершить карьеру в «Реале». Наслаждаюсь футболом в этом великом клубе», – цитирует хорвата Marca.

    Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.

    Модрич – лучший игрок года

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    Источник: Marca

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    04.12.2018 08:57
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    Комментарии184
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      Рейтинг: +70732

      insider_retro 7 декабря 2018, 22:30

      Ну, что, соратники!?..
      Будем взбивать перины и подушки?!..))
      Эмоции возбудили, надо дать возможность сну успокоить кровь и разум!..))
      Всем приятных сновидений!..))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD > insider_retro 7 декабря 2018, 22:33

      Всего тебе, Андреас ! Добрых и спокойных снов ! )

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 декабря 2018, 22:37

      До завтра, Андрей, и спокойной ночи !

      5
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    • ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD 7 декабря 2018, 22:21

      — Фима, принеси мои зубы! Они там, в стакане…
      — Сарочка, зачем они тебе ночью?
      — Фима, я хочу быть страстной!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 декабря 2018, 22:23

      У Сарочки вся страсть в зубах. Не будет оргазма, покусает...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD 7 декабря 2018, 22:18

      Есть черта, переступив которую, ты уже никогда не будешь молодым. Стоит хоть раз сходить на собрание жильцов дома — и все...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 декабря 2018, 22:21

      А ты на собрание не ходи, голосуй дома, а дома мы вечно молодые...

      5
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      ...
      Рейтинг: +70732

      insider_retro > MaxRnD 7 декабря 2018, 22:25

      Пойду посмотрю в коридоре и подъезде - не хочется в темноте переступать черту старости, ведущую в ветхость..)) Буду ходить с фонариком..))

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      ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD > insider_retro 7 декабря 2018, 22:32

      Два пути отодвинуть старость:

      1. Быть молодым в душЕ
      2. Пахать над своей физикой

      Первое умерло во мне лет в 35, над вторым мучаюсь пожизненно. Голгофа ёп ))))

      4
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      Рейтинг: +55757

      MaxRnD 7 декабря 2018, 22:01

      Ничейку Бешика с ТМ-ом я всё же урвал, а вот Мидью и Алкмаар меня по всей видимости по окончании своих матчей прокатят полностью

      5
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      ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD > shlomo 7 декабря 2018, 22:06

      Толяныч, спасибо , друже ! )))
      Я трясся до последнего ((

      5
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      Рейтинг: +55757

      MaxRnD 7 декабря 2018, 21:54

      Оденсе - лопушары )))))) 0-2 уже горят

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 декабря 2018, 22:00

      Они же в гостях играют...

      5
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      Рейтинг: +55757

      MaxRnD 7 декабря 2018, 21:51

      Виктория так и не возмогла ТБ ((

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 декабря 2018, 21:54

      Виктория обыграла Дуклу ? Это Виктория, которая в ЛЧ с ЦСКА в группе ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +70732

      insider_retro > MaxRnD 7 декабря 2018, 21:54

      Это же сколько бегать надо на ТБ!..))
      А оно надо?!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 декабря 2018, 21:54

      Да, Олег

      5
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      ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD > insider_retro 7 декабря 2018, 21:55

      Всякое уважение (страх) ко мне потеряли ))))))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 декабря 2018, 21:59

      Я бы ставил на победу Виктории, если она в гостях играла то ТБ. если дома, то ТМ. С расчётом, что в гостях может выиграть 2:1, а дома 2:0

      4
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      ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 декабря 2018, 22:00

      В гостях выиграла у Фастава 0-2

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 декабря 2018, 22:04

      Так она не с Дуклой играла ? На Фастав я бы тогда ТМ поставил. Клуб на 6 месте идёт и выглядит у чехов прилично по статистике игр.

      3
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      ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD > Рубик Докоян 7 декабря 2018, 22:09

      Дукла П 1 - 2 Пршибрам
      Фастав 0 - 2 Виктория П

      матчи закончились
      И я и Толик на матч Фастав -- Виктория П поставили ТБ

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 7 декабря 2018, 22:11

      Блин, ни Фастав не знаю, ни пришибленных. ))) Дукла Прага, это какая команда была в 60-х да и в 70-х. Многолетний лидер чехословацкого футбола, а сейчас внизу турнирной таблицы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101401

      zigbert 7 декабря 2018, 21:43

      Пора заканчивать. Спокойной всем ночи.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 декабря 2018, 21:44

      Спокойной ночи, Саша, до завтра !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD > zigbert 7 декабря 2018, 21:45

      Давай Сань ! Спокойной ночи !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70732

      insider_retro > zigbert 7 декабря 2018, 21:51

      Приятных сновидений!
      Пусть тебе приснится, что Федун исправился, покаялся, купил кого надо и выиграл всё, что можно!..)) Спи и ворочайся..))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD 7 декабря 2018, 21:35

      Каждый человек должен раз в месяц напиваться, чтобы глаза от компьютера отдохнули!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD 7 декабря 2018, 21:34

      — Дорогая, я принес сыворотку правды. Сейчас мы узнаем, как ты ко мне на самом деле относишься.
      — Как ты меня бесишь! Типичный мужлан, рохля, ничего по жизни не можешь! Ненавижу тебя! Я уже полгода сплю с нашим соседом!..
      — Погоди, погоди, ее нужно сначала выпить...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +55757

      MaxRnD 7 декабря 2018, 21:34

      Блин, как круто, что у России с Москвой безвиз!

      6
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