Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил «Золотой мяч». После церемонии вручения хорват сообщил, что намерен завершить карьеру в мадридском клубе.

«По этому контракту у меня осталось два года, но я жду продления соглашения. Меня и семью все устраивает, я бы хотел завершить карьеру в «Реале». Наслаждаюсь футболом в этом великом клубе», – цитирует хорвата Marca.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.

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