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    Модрич полагает, что стал исключительным футболистом

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями после получения «Золотого мяча». Впервые с 2007 года награду взял не Лионель Месси и не Криштиану Роналду.

    «Благодарю всех работников клуба и сборной Хорватии, а также свою семью. Если я получил приз, значит, сделал что-то особенное. Пытаюсь осознать, что теперь нахожусь в числе исключительных футболистов. Что мне помогло? Труд, упорство», – приводит слова хорвата AS.

    Модрич стал первым хорватом, который получил «Золотой мяч».

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    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

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    Источник: AS

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    04.12.2018 07:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 4 декабря 2018, 09:09

      Точно исключительный- Яшина обогнал!!!

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