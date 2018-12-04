Модрич полагает, что стал исключительным футболистом

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями после получения «Золотого мяча». Впервые с 2007 года награду взял не Лионель Месси и не Криштиану Роналду.

«Благодарю всех работников клуба и сборной Хорватии, а также свою семью. Если я получил приз, значит, сделал что-то особенное. Пытаюсь осознать, что теперь нахожусь в числе исключительных футболистов. Что мне помогло? Труд, упорство», – приводит слова хорвата AS.

Модрич стал первым хорватом, который получил «Золотой мяч».

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