Гризманн: «Что еще я должен сделать, чтобы получить «Золотой мяч»?

Продолжай работать над собой. И постарайся добиться чего то большего.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал итоги церемонии награждения «Золотым мячом». Приз получил полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич – победитель Лиги чемпионов прошлого сезона.
«Очень горд попаданием в число лучших и победой на чемпионате мира. Плюс у меня есть выигрыш Лиги Европы. Что еще я должен был сделать? Не знаю», – приводит слова француза Goal.
Гризманн в борьбе за «Золотой мяч» стал третьим.
Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире
«Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича