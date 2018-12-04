Гризманн: «Что еще я должен сделать, чтобы получить «Золотой мяч»?

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал итоги церемонии награждения «Золотым мячом». Приз получил полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич – победитель Лиги чемпионов прошлого сезона.

«Очень горд попаданием в число лучших и победой на чемпионате мира. Плюс у меня есть выигрыш Лиги Европы. Что еще я должен был сделать? Не знаю», – приводит слова француза Goal.

Гризманн в борьбе за «Золотой мяч» стал третьим.

Модрич – лучший игрок года

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

«Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича