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    • Гризманн: «Что еще я должен сделать, чтобы получить «Золотой мяч»?

    Гризманн: «Что еще я должен сделать, чтобы получить «Золотой мяч»?

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал итоги церемонии награждения «Золотым мячом». Приз получил полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич – победитель Лиги чемпионов прошлого сезона.

    «Очень горд попаданием в число лучших и победой на чемпионате мира. Плюс у меня есть выигрыш Лиги Европы. Что еще я должен был сделать? Не знаю», – приводит слова француза Goal.

    Гризманн в борьбе за «Золотой мяч» стал третьим.

    Модрич – лучший игрок года

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

    «Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича

    Источник: Goal

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    04.12.2018 06:06
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 12:58

      Продолжай работать над собой. И постарайся добиться чего то большего.

      2
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 4 декабря 2018, 12:11

      О, с рибери на эту тему пообщаешься. Хотя тот больше заслужил в свое время.
      А в гризмане нет ничего особеннго, ну вот ничего. Он как Агуэро, или Икарди, т.е хороший напад, но не фонтан. Не знаю кто и когда решил что он топ мировой форвард, забивает с одних пеналей. что на чм что в атлетико, и отскочившие мячи от защитников( я про это сезон, кто матчи смотрит тот поймет)
      Мбаппе тут потому что был лучшим нападом на ЧМ и лучшим игроком франции на чм. Гризмана сильно за этот чм восхваляют, да скажут " у него 4 гола, он тож помогал на франции." Ага. только из 4 голов на чм 3 из них с пенальти, его топ клуб выиграл целую ЛЕ.. да и сам гриз в этом сезоне на поле не существует

      5
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > DeStar 4 декабря 2018, 15:37

      Согласен. Единственный конкурент Модрича ….Мбампе

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      Рейтинг: +1389

      Fin035 4 декабря 2018, 12:08

      Видимо Гризманну не сказали, что Золотой мяч дают не только за командные заслуги и трофеи, а еще за стабильную и индивидуальную игру на протяжении всего сезона! Именно за эти заслуги в течении 10 лет и получали ЗМ Месси и Роналду! При всем уважению к таланту Гризманну,Мбампе...даже Неймару, Лука Модрич выглядел намного ярче и стабильней и заслуженно получил этот трофей! Одним словом трудяга...!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Fin035 4 декабря 2018, 13:30

      Ярче? Наверное ты какой-то другой год берёшь в рассчёт, потому что в этом году Модрич отыграл даже не лучший свой год, сыграв в 65% матчей всего-то и не тащив в одиночку ни клуб, ни сборную...

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      Рейтинг: +1389

      Fin035 > ivanthebest 4 декабря 2018, 13:59

      Ты прав! И видимо не только я взял в расчет те года, так как явного претендента на ЗМ не было! Думаю вспомнили и оценили былые заслуги Модрича в ЛЧ и ЧМ 2018! И мне кажется он заслужил!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 декабря 2018, 09:40

      Играть лучше. На ЧМ не сказать, что ты прямо блистал и был лидером команды, Мбаппе явно был поинтереснее. В Атлетико один из лидеров команды, в атаке точно, но опять же, не та величина как Месси для Барсы. Атлетико всё-таки ЛЕ взял, а не ЛЧ.
      Другой вопрос - насколько Модрич заслужил ЗМ? Не думаю, что особо больше, чем Гризманн или Мбаппе.

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      Рейтинг: +12491

      DeStar > Cules2013 4 декабря 2018, 12:15

      впринципе согласен. Может не сильно болше. Но сравнивать с убогим гризманом, не позорься мой друг. ( ты ж не такой).
      Гризман в сборной франции не первый, это мбаппе, и даже не второй .и по мне не третий. Привыкли блин нападающих ставиь на первое место даже если они 1 гол с игры забили за весь ЧМ. да с какого? там б ы и бензема был бы топ, тащила францию вся команда, даже правый защитник, павар зовут вроде? я забыл уже, забил с игры столько же , сколько гриз на чм... ЛЕ - не трофей для АТМ. У гризмана в этом сезоне 3 гола. Крут

      2
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      Рейтинг: +76

      SoccerIlya 4 декабря 2018, 09:10

      Лигу Чемпионов бы выиграл вместо Лиги Европы, золотой мяч был бы его 100%

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      Рейтинг: +84

      slava_smith 4 декабря 2018, 09:02

      Если бы не травма Кокорина перед ЧМ, тяжело бы пришлось Модричу в борьбе за ЗМ

      0
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      Рейтинг: +3431

      AZ 4 декабря 2018, 08:40

      Перестать вые*ываться и симулировать. До сих пор твоя "игра" перед глазами во время матча Голландия - Франция в отборе на ЧМ

      5
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 > AZ 4 декабря 2018, 08:57

      Да ты прав, но до Неймара ему ох как далеко!!

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 декабря 2018, 08:29

      Играть Антуан, Играть!!

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      Рейтинг: +16

      Soccer the nice 4 декабря 2018, 08:28

      Стать - Месси, тебе поможет забрать ЗМ.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 декабря 2018, 08:11

      Камин-аут и тогда все геи объединятся и ты получишь долгожданный приз.

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