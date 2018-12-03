Комбаров: «Сплавляли ли мы Карреру? Это низко. Такая мысль не посещала ни меня, ни Глушакова»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что команда не выступала против бывшего главного тренера Массимо Карреры.

Ранее сообщалось, что переводчик Глеб Дворецкий и ассистент Роман Пилипчук настраивали игроков против итальянского специалиста.

«Сплавляли ли тренера? Это очень громкая фраза, под которой нет прямых доказательств. Это низко. Такого никогда не было. Мы играем за «Спартак», за себя, за родителей, за друзей. Мысль о том, чтобы сплавить тренера, никогда не посещала ни меня, ни Глушакова», – сказал Комбаров в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Каррера покинул пост главного тренера «Спартака» 22 октября.