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    • Комбаров: «Сплавляли ли мы Карреру? Это низко. Такая мысль не посещала ни меня, ни Глушакова»

    Комбаров: «Сплавляли ли мы Карреру? Это низко. Такая мысль не посещала ни меня, ни Глушакова»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что команда не выступала против бывшего главного тренера Массимо Карреры.

    Ранее сообщалось, что переводчик Глеб Дворецкий и ассистент Роман Пилипчук настраивали игроков против итальянского специалиста.

    «Сплавляли ли тренера? Это очень громкая фраза, под которой нет прямых доказательств. Это низко. Такого никогда не было. Мы играем за «Спартак», за себя, за родителей, за друзей. Мысль о том, чтобы сплавить тренера, никогда не посещала ни меня, ни Глушакова», – сказал Комбаров в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

    Каррера покинул пост главного тренера «Спартака» 22 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2018 23:25
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 4 декабря 2018, 12:32

      правильно Комбаров-это низко !.....НО ЭТО БЫЛО!...любой скажет , кто хоть когда нибудь играл в футбол !

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 12:01

      Надо же так высказаться:"нет прямых доказательств". Как говорится:"Не пойман не вор". Если Кононов будет ставить в состав сильнейших игроков а не по рекомендации Глушакова ,тогда позитивные сдвиги будут. Откровенно говоря Комбаров не соответствует игроку основного состава и это очевидно.

      2
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      Рейтинг: +1506

      balam 4 декабря 2018, 11:40

      а какие нибудь мысли эту светлую голову посещают?

      0
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 4 декабря 2018, 07:53

      Империя наносит ответный удар? Измайлов сказал, что выиграли пару матчей - пора говорить, мол теперь "эти" всё схавают? Беда только что Измайлов и сам умишка не великого, и спикеры у него, мягко говоря, не гении. Так пропалиться про "доказательства" - это нарочно не придумаешь. Дима, он это тебе говорил, чтобы ты увереннее гнал пургу про то, какой Глушака хороший. Про себя. Вслух - это страшное палево.

      Ну и мерзко, конечно, что Кононов "пошёл на любые условия", в которых, конечно, значились привилегии Ромашки. Потому как если Ромашка сама собой его придавила, то он просто тряпка.. О чем пока думать не хочется.

      4
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ > gol_kak_sokol 4 декабря 2018, 10:18

      Нет. А где тут детектив? Тут белые нитки по черному валенку. С такой фактурой любой следак-недоучка из условного задрищенска может себя Мегрэ Пуаровичем почувствовать.

      4
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      Рейтинг: +3438

      violator20 4 декабря 2018, 06:19

      Встречаются Глушаков и Комбаров.
      -Тебя посещает мысль слить тренера?
      - Нет, не посещает.
      - И меня не посещает....

      5
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 4 декабря 2018, 02:26

      Свой игрой ты можешь сплавить любого тренера сам не подозревая того

      8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 декабря 2018, 02:04

      Эх, Димка... Сам же и спалился... Когда человек говорит, что его деяниям нет прямых доказательств, значит он находясь в той ситуации, старался учесть все моменты и сделать всё нужное, чтобы не спалиться, когда настанет время. Это базовая психология) Второй момент - это то что никогда не посещала даже мысль о сливе не только его, но и даже Глушака)) Во-первых, даже святошу иногда посещают дурные мысли и фраза никогда в общем-то ни к чему не применима если разобраться, во-вторых он не телепат, чтобы быть уверенным что Глушак об этом не думал, значит они это спецом обсуждали между собой и на лицо момент сговора)

      Мда, Комбарян.... Мда...

      8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > gol_kak_sokol 4 декабря 2018, 13:39

      Не знаю таких... Да и на психолога не претендую... Всё лежит на поверхности и достаточно элементарно, Карл!)

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > ivanthebest 4 декабря 2018, 14:18

      Товарищ сверху верит в исключительную честность Измайлова и его кореша Родионова.А мы исключительно чтобы нагадить на клуб на Глушакова гоним.Сволочи.Что с нас взять..

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vka1970 4 декабря 2018, 23:39

      А может это Измайлов и есть?)))

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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 03:31

      Вполне реально, хотя вряд ли.Это старый пень, который до сих со времён второй мировой, поезда под откос пускает.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 декабря 2018, 00:49

      давай выгораживай....толку никакого нет!!! все факты на лицо, пусть даже и косвенные!!! мрази вы бесстыжие! вы никогда не сможете признаться в том, что предали свой клуб и тренера!!! трусы...

      5
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 декабря 2018, 00:38

      Прямых доказательств нету.Зато косвенных вагон и малая тележка.А так да.Эти руки ни чего не кралы.

      5
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > gol_kak_sokol 4 декабря 2018, 14:14

      Открой интернет и успокойся.Там не только туфту выдумывают, но и высказывания людей, которые для команды сделали намного больше чем кто либо из диванных экспертов.А ещё аудио самого Глушакова, уже подтверждённые его родными и близкими.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 декабря 2018, 00:24

      Естественно,кто ж сознается то?Хотя Комбарову и стараться сплавлять никого не надо,он и так ноль как в атаке(раньше хоть что то в нападении делал)так и в защите

      6
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