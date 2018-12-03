Семак – о поражении от «Арсенала»: «Огорчает, как «Зенит» играл в обороне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ, в котором петербургский клуб проиграл тульскому «Арсеналу» (2:4).

«Неудачно началась игра для нас. Пришлось отыгрываться. Естественно, поставили себя в сложные условия. «Арсеналу» как раз удобно играть по такому матчу, ведя в счете и имея возможность и пространство для контратак. Огорчает то, как играли, прежде всего, в обороне.

Казалось, вернулись в игру, забив второй мяч, но ошибка – третий мяч, повлияла психологически. И третий раз уже не хватило сил, чтобы пойти на штурм и отыграться. Моменты были, времени оставалось мало. Сделать что-либо за тот отрезок не смогли», – сказал Семак.

«Зенит» впервые за три года пропустил больше трех голов в матче РПЛ.

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