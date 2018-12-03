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    • Семак – о поражении от «Арсенала»: «Огорчает, как «Зенит» играл в обороне»

    Семак – о поражении от «Арсенала»: «Огорчает, как «Зенит» играл в обороне»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ, в котором петербургский клуб проиграл тульскому «Арсеналу» (2:4).

    «Неудачно началась игра для нас. Пришлось отыгрываться. Естественно, поставили себя в сложные условия. «Арсеналу» как раз удобно играть по такому матчу, ведя в счете и имея возможность и пространство для контратак. Огорчает то, как играли, прежде всего, в обороне.

    Казалось, вернулись в игру, забив второй мяч, но ошибка – третий мяч, повлияла психологически. И третий раз уже не хватило сил, чтобы пойти на штурм и отыграться. Моменты были, времени оставалось мало. Сделать что-либо за тот отрезок не смогли», – сказал Семак.

    «Зенит» впервые за три года пропустил больше трех голов в матче РПЛ.

    Дзюба: «Меня убивает, что «Зенит» пропускает самые простые голы в РПЛ»

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.12.2018 22:23
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +887

      sined1951 4 декабря 2018, 15:19

      У Семака положение сложное, он не имеет права на ошибку. Поэтому предпочитает осторожную игру. Ему главное в этом сезоне показать результат, чтобы закрепиться в клубе. Ждать от него красивого наступательного футбола не стоит.

      0
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      Рейтинг: +19

      Ментор 4 декабря 2018, 14:18

      На Зенит без слёз смотреть невозможно Четыре поражения в первом круге это круто, но не это главное - во всех проигранных матчах выглядели дворовой командой да и в играх с Ахматом, КС, Славией, Бордо, Копенгагеном не проигранных, но чудом отскочили и выглядели недоразумением и похоже Семак не знает что делать. Зениту опять светит пятое место, если делать ставку на Дзюб.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 декабря 2018, 13:48

      Мевля был хорош !!!

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 11:05

      Все самое интересное начнется после перерыва ,отдохнувшие команды будут показывать совсем другой футбол.

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 4 декабря 2018, 09:20

      огорчает - не то слово

      0
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      Рейтинг: +1026

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 декабря 2018, 08:06

      Спасибо Мямле.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 декабря 2018, 07:35

      Не горюй, Богданыч, Зенит перед зимой всегда тормозит.. А Рубин вам поможет сохранить отрыв от Краснодара... А уж как весной заиграете- только от вас зависит..

      0
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > семёнычев 4 декабря 2018, 09:59

      могу поспорить Спартак ещё в конце ЧР обгонит Зенит Семак не тренер для команды которая хочет выиграть чемпионат может как человек он и лучший но тренер некудышний

      -1
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      Рейтинг: +678

      vodomut 4 декабря 2018, 07:10

      говорил что бомжи сдуются

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 декабря 2018, 03:47

      Ну чайники!!! В Тулу надо ездить со своим самоваром

      1
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 4 декабря 2018, 01:41

      Короче это нам очередной привет от Семака. Чего его заставило такие эксперименты ставить?! У нас и так оборона дно, а он ставит 3-х защитников, причём 2 из них старпёры, которые с палочками ходят уже, а один... 3-ий защитник просто Мевля. Ну давай в следующия раз без вратаря выйдем и будем удивляться, чего это нас победили 25:0...
      З.Ы. Семак отличный тренер, но с экспериментами пора завязывать. Если уж решил новую расстановку замутить, то сначала её нужно наиграть например в межсезонье.

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