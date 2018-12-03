Дзюба: «Меня убивает, что «Зенит» пропускает самые простые голы в РПЛ»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал интервью в перерыве матча 16 тура РПЛ против «Арсенала». Счет после первого тайма был 2:1 в пользу туляков.

«Проще, чем мы, в Премьер-лиге не пропускает никто. Меня это убивает и раздражает. Сейчас все зависит от нас. Нужно начать выигрывать борьбу, чтобы переломить ход игры», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

Зенитовцы лидируют в РПЛ.