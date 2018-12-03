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    • Дзюба: «Меня убивает, что «Зенит» пропускает самые простые голы в РПЛ»

    Дзюба: «Меня убивает, что «Зенит» пропускает самые простые голы в РПЛ»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал интервью в перерыве матча 16 тура РПЛ против «Арсенала». Счет после первого тайма был 2:1 в пользу туляков.

    «Проще, чем мы, в Премьер-лиге не пропускает никто. Меня это убивает и раздражает. Сейчас все зависит от нас. Нужно начать выигрывать борьбу, чтобы переломить ход игры», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Зенитовцы лидируют в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2018 20:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 4 декабря 2018, 01:01

      Тов.Дзюба! Вы не раздражайтесь, а просто забейте больше, чем соперник, и всего-то делов. А не можете - значит играете хуже...

      0
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 3 декабря 2018, 23:24

      а меня не только убивает а просто раздражает присутствие Дзюбы в Зените разве это нападающий тем более ЗМС который в 16 матчах забил 5 мячей приличный нападающий эти 5 мячей обязан забивать за два три матча

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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt > Garrincha58 4 декабря 2018, 00:55

      У нас нет таких нападающих)))

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 23:06

      С такими медленными ЦЗ, да ещё которые позиционно косячат, не фиг играть такую схему. 4-4-2 надо играть и ротировать состав в середине поля. Эрнани ну не как не тянет, чтобы его ставить в основу.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 декабря 2018, 22:36

      Миллера орлова семака фусека тоже убивает и раздражает что не забиваешь куда пилотку дел?

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 декабря 2018, 22:27

      Проще некуда -- защита проходной двор , обрезы в середине , Мевле осталось в свои ворота забить -- пока не будет хороших защитников , такой позор в любой момент может случиться !!!

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 декабря 2018, 22:25

      надо играть наверно лучше)))

      2
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      Рейтинг: +955

      Юрэс 3 декабря 2018, 22:23

      ПОД......лол Луну ШТОЛИ!!???!

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 22:21

      Что то не видно было твоего раздражения ,всю игру с его лица не сходила улыбка.

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 декабря 2018, 22:15

      Ну пусть переквалифицируется в защитники, впереди то толку все меньше )))

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      Рейтинг: +78

      ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 3 декабря 2018, 21:50

      Да я смотрю,что ш..ха почувствовал себя великим,какие рассуждения.Был ты столбом в штрафной им и остался,только падать научился.Капитан сборной ха-ха-ха.

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