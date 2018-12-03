Мальчик из Череповца расплакался на встрече с Головиным в Монако. Игроку пришлось отдать гостю свою олимпийку

Футболист «Монако» Александр Головин провел в Монте-Карло встречу с детским футбольным клубом «Череповец» (Вологодская область, Россия). Российская команда является победителем турнира «Локобол», и призом стала коллективная поездка во Францию.

Юные игроки задали интересующие их вопросы хавбеку. Затем футболист сборной России провел автограф-сессию.

На видео можно увидеть, как один из мальчиков расплакался – ему не досталось сувенирной формы. В итоге Головин снял с себя фирменную олимпийку «Монако» и подарил мальчику.