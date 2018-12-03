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    • Мальчик из Череповца расплакался на встрече с Головиным в Монако. Игроку пришлось отдать гостю свою олимпийку

    Мальчик из Череповца расплакался на встрече с Головиным в Монако. Игроку пришлось отдать гостю свою олимпийку

    Футболист «Монако» Александр Головин провел в Монте-Карло встречу с детским футбольным клубом «Череповец» (Вологодская область, Россия). Российская команда является победителем турнира «Локобол», и призом стала коллективная поездка во Францию.

    Юные игроки задали интересующие их вопросы хавбеку. Затем футболист сборной России провел автограф-сессию.

    На видео можно увидеть, как один из мальчиков расплакался – ему не досталось сувенирной формы. В итоге Головин снял с себя фирменную олимпийку «Монако» и подарил мальчику.

    Источник: YouTube

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    03.12.2018 21:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 4 декабря 2018, 14:03

      очень позитивно.

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 4 декабря 2018, 08:50

      Будь человеком всегда!

      3
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 4 декабря 2018, 08:14

      какой то козёл подмотал одну майку но головин молодец не растерялся!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 4 декабря 2018, 00:54

      Мальчик как терминатор, заставил кожаного отдать ему одежду. Я вот не понимаю как такое могло произойти, когда заранее есть список людей, которые будут и им предоставят форму. Либо дебил составлял список, либо кто-то лишний комплект взял.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +139

      veksus 3 декабря 2018, 23:12

      Побольше бы таких футболистов

      4
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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 3 декабря 2018, 22:58

      Молодец

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3597

      acor94 3 декабря 2018, 22:49

      Я сначала прочитпл заголовок тип мальчику пришлось отдать свою олимпийку вот он и расплакался))

      1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > acor94 3 декабря 2018, 23:01

      Опять там бухаешь?

      2
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      Рейтинг: +3597

      acor94 > vladik12 3 декабря 2018, 23:31

      нет, сегодня понедельник, рано еще))

      3
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 3 декабря 2018, 22:22

      Красавчик!

      3
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