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    • РПЛ. «Зенит» пропустил четыре гола от «Арсенала» и проиграл. Отрыв от второго места остался двухочковым

    РПЛ. «Зенит» пропустил четыре гола от «Арсенала» и проиграл. Отрыв от второго места остался двухочковым

    «Зенит» в матче 16 тура РПЛ встретился с «Арсеналом». Сине-бело-голубые пропустили четыре мяча. Два из них забил Эванс Кангва.

    Это четвертое поражение зенитовцев в чемпионате. Тем не менее, они продолжают лидировать с двухочковым отрывом.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кангва, 6; 1:1 – Кузяев, 21; 2:1 – Мирзов, 38; 2:2 – Эрнани, 57; 3:2 – Кангва, 75; 4:2 – Бакаев, 77.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Костадинов, Бакаев (Горбатенко, 83), Мирзов, Кангва.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Анюков, Мак, Ерохин, Паредес (Смольников, 73), Эрнани, Кузяев, Дриусси (Маркизио, 84), Дзюба.

    Предупреждения: Альварес, 21; Мирзов, 41 – Паредес, 41; Кузяев, 53; Дзюба, 71; Анюков, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2018 21:25
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    Комментарии119
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    • ...
      Рейтинг: +312

      hmelarj 4 декабря 2018, 12:24

      11 ноября был золотой матч 30 тура в Раменском. Дальше межсезонье. Нельзя в нашей стране играть в декабре.. На такой поляне можно обыграть хоть кого . Реал,МЮ ,ПСЖ. Пора возвращать весна-осень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 4 декабря 2018, 03:49

      Что-то Семак напоминает прошлогоднего Манчини, именно старт сезона супер, а потом сами помним чем всё закончилось.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 4 декабря 2018, 01:30

      А Зенит умеет удивлять своих болельщиков не хуже Спартака

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11385

      knikos > DimonSPM 4 декабря 2018, 13:37

      Нет , Спам удивляет своих на - 9 очков "лучше" ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 декабря 2018, 00:22

      История с Зенитом повторяется. Всё, как и в прошлом сезоне - не хватает физики до зимнего перерыва.
      По-сути, когда Семак перешёл в Зенит было ясно, что ему придётся очень туго. Но Зенит начал выигрывать и убежал далеко вперёд. Может быть в тот момент Семак и дал слабину. А теперь уже поздно. Команда поплыла. Спасут лишь зимние каникулы.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 23:11

      Очевидно, что выбранная схема не для Зенита, и состав на игру уже выжат как лимон. А Чернов, Набиуллин, Краневиттер и Оздоев на лавке уже которую игру сидят.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1498

      GM 3 декабря 2018, 22:40

      А жизнь-то становится интересной. Весна обещает быть веселой.

      6
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > GM 3 декабря 2018, 23:09

      А ничего веселого не ожидается. Как в кабинетах решили, так оно и будет.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > 4 декабря 2018, 09:02

      нет,сольют как обычно пару игр аутсидерам лишь бы в лч не попа сть

      0
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      ...
      Рейтинг: +1498

      GM > Леха из Твери 6 декабря 2018, 19:43

      Удавись, не мучайся. Жизнь не задалась, чего зря тянуть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 22:38

      Слишком академично выглядел Зенит. На второй тайм просто не хватило сил.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > zigbert 3 декабря 2018, 22:41

      Академичным?

      Я бы сказал - "равнодушным".
      И сил у них хватало, но желания - ...

      7
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      Рейтинг: -546

      massaboss 3 декабря 2018, 22:30

      Гниломясные опарыши зашевелились на ветке. Брысь в 3,14тарасовку

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > massaboss 3 декабря 2018, 22:33

      Мы-то на празднике в Туле гуляем, а как здесь ТЫ оказался - большой вопрос.
      Мазохист, я угадал? )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > Спартач80 3 декабря 2018, 22:36

      Мамашу позови. Мамочка отберите комп у своего пи..ыша. Завтра в школу проспит.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > massaboss 3 декабря 2018, 22:37

      чё прищемили причиндалы ничего привыкай

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > Полная Канистра 3 декабря 2018, 22:39

      Пятачки свиные уже от спермы высохли, захрюкали.

      -3
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      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > Спартач80 3 декабря 2018, 22:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А у тебя еще и из ж..пы сперма течет. Протри попку бородавочник.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main > massaboss 4 декабря 2018, 03:41

      фуу, бомбардир! Блокируй етого шизофреника.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main > massaboss 4 декабря 2018, 03:44

      Извращенец!!! как тебя на стадион пускают.

      1
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      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > Frankfurt Am Main 4 декабря 2018, 08:01

      Какой же ты на Майне, дорогуша, ты на члене..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 3 декабря 2018, 22:22

      Семак, опять мы опозорились с оутсайдером, это твой просчёт , давай делай что-нибудь, все уже знают как Зенит обыграть: включаешь грубый прессинг и на контратаках закатываешь по 5-ть штук, придумай что нибудь, играйте в 6 защитников если не знаете как у слабых команд выиграть

      7
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 3 декабря 2018, 22:15

      Ой боюсь, следующей весной интриги, которая так нас заводила в предыдущих чемпионатах, не будет. Ведь Зенит теряет и похоже совсем потеряет состав, и тогда Краснодару соперником не будет. Судите сами: Шатов и Смольников - хроники, клоны Файзулина. Когда Жирков и Нобоа поправятся, им стукнет столько лет, что контракт им уже не продлят. Кокорин оказался не памятником и сел. Паредес уйдет в Милан, Дриусси просится туда же. Если туда его не возьмут, все равно уйдет куда-нибудь, потому что в Зените ему явно надоело. И кем их заменить? Усиления зимой Семак скорее всего не дождется, потому что начальник команды Фурсенко не хочет выиграть золото, он хочет убрать Семака и спокойно пилить денежки. Ну а сегодняшним составом Зенит сможет взять от силы 50% очков. Вот и получается, что кроме Краснодара на золото претендовать просто некому. Как болельщик Зенита я хотел бы ошибиться, но, по моим подсчетам, я ошибаюсь редко.

      12
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Вомбат 4 декабря 2018, 05:13

      Скорее всего Вы правы.Краснодар единственный реальный претендент на золото.команда стабильна,не сорит впустую очками и неплохо подготовлена.Да и уже наверное пора южанам брать что-то более серьёзное чем призовые места.Про Зенит Вы всё очень точно описали.Да и остальные клубы пока не блещут стабильностью и вряд ли смогут серьёзно бороться за золото.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Krossmen73 4 декабря 2018, 09:04

      к сожалению,сорит впустую очками особенно в конце сезонов

      0
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