РПЛ. «Зенит» пропустил четыре гола от «Арсенала» и проиграл. Отрыв от второго места остался двухочковым

«Зенит» в матче 16 тура РПЛ встретился с «Арсеналом». Сине-бело-голубые пропустили четыре мяча. Два из них забил Эванс Кангва.

Это четвертое поражение зенитовцев в чемпионате. Тем не менее, они продолжают лидировать с двухочковым отрывом.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кангва, 6; 1:1 – Кузяев, 21; 2:1 – Мирзов, 38; 2:2 – Эрнани, 57; 3:2 – Кангва, 75; 4:2 – Бакаев, 77.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Костадинов, Бакаев (Горбатенко, 83), Мирзов, Кангва.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Анюков, Мак, Ерохин, Паредес (Смольников, 73), Эрнани, Кузяев, Дриусси (Маркизио, 84), Дзюба.

Предупреждения: Альварес, 21; Мирзов, 41 – Паредес, 41; Кузяев, 53; Дзюба, 71; Анюков, 86.

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