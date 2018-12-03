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    • Хохлов: «В число претендентов на «Золотой мяч» я бы добавил Дзюбу»

    Хохлов: «В число претендентов на «Золотой мяч» я бы добавил Дзюбу»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов сказал, кто, по его мнению, выиграет «Золотой мяч». Церемония вручения начнется в 23:00 по Москве.

    «Моя тройка по местам: Лука Модрич, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Они показывали хорошую игру не только на чемпионате мира, а вообще в течение всего года.

    В расширенный список из россиян добавил бы Артема Дзюбу: мне понравилось, как он выступал и на чемпионате мира, и в целом по ходу сезона», – сказал тренер.

    Дзюба в текущем сезоне РПЛ забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

    Источник: Чемпионат.com

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    03.12.2018 19:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 22:36

      Ну, а мне добавить нечего и некого. Выпью французского валидола с кофе и посмотрю ЧЕ по гандболу среди женских команд. Там намного больше профи своего дела, а в футболе у нас много недообследованных...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 декабря 2018, 21:49

      Совсем уже "патриотизм" достал наших функционеров. Мутко. Хохлов, Орлов кто следующий, неужели нельзя, чтобы не лизать зад?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 3 декабря 2018, 21:39

      Меня, меня еще добавьте, в меня тоже мячом попадают когда на поле выхожу...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Kokmarov 4 декабря 2018, 12:04

      А ты толкаться умеешь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3611

      Axe111 3 декабря 2018, 21:36

      Мдаа...и это он говорит в серьёз. Какая дзюба лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8203

      nik55 3 декабря 2018, 21:36

      срочно к врачу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4312

      mutabor0992 3 декабря 2018, 21:19

      Вот зря он водку в ларьке берет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 3 декабря 2018, 21:13

      Ну и юмор у вас, Дмитрий Валерьевич!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +292

      логист 3 декабря 2018, 21:00

      а че не Заболотный?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 3 декабря 2018, 20:58

      Мрак.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал 3 декабря 2018, 20:46

      Чего-о!!!

      0
      Ответить
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