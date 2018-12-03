Хохлов: «В число претендентов на «Золотой мяч» я бы добавил Дзюбу»

Ну, а мне добавить нечего и некого. Выпью французского валидола с кофе и посмотрю ЧЕ по гандболу среди женских команд. Там намного больше профи своего дела, а в футболе у нас много недообследованных...
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов сказал, кто, по его мнению, выиграет «Золотой мяч». Церемония вручения начнется в 23:00 по Москве.
«Моя тройка по местам: Лука Модрич, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Они показывали хорошую игру не только на чемпионате мира, а вообще в течение всего года.
В расширенный список из россиян добавил бы Артема Дзюбу: мне понравилось, как он выступал и на чемпионате мира, и в целом по ходу сезона», – сказал тренер.
Дзюба в текущем сезоне РПЛ забил пять голов и сделал три результативные передачи.
Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу