Президент УЕФА: «Раз ВАДА не признает Рамоса виновным в употреблении допинга, мне добавить нечего»

Ранее «Бомбардир» писал, что есть сведения, свидетельствующие о нарушении антидопинговых правил защитником «Реала» Серхио Рамосом. Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, действительно ли испанец виновен.

«У нас есть письмо от Всемирного антидопингового агентства, в которой сказано, что Рамос чист. Эта организация наиболее авторитетна по вопросу допинга. Раз она не считает испанца виновным, мне добавить нечего», – приводит слова словенца Mundo Deportivo.

Рамос является победителем трех последних розыгрышей Лиги чемпионов.