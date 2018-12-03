Президент УЕФА: «Раз ВАДА не признает Рамоса виновным в употреблении допинга, мне добавить нечего»

Всегда бесили эти розыски нарушителей спустя кучу времени при новых обстоятельствах!
Если сразу не сказали "так нельзя" - значит можно.
Если сразу же не нашли ничего - значит можно.
Если потом открыли препарат который что-то улучшает - оповестите об этом всех и через год его станет нельзя использовать.
Ну и в этом случае в УЕФА все верно ответили!
Ранее «Бомбардир» писал, что есть сведения, свидетельствующие о нарушении антидопинговых правил защитником «Реала» Серхио Рамосом. Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, действительно ли испанец виновен.
«У нас есть письмо от Всемирного антидопингового агентства, в которой сказано, что Рамос чист. Эта организация наиболее авторитетна по вопросу допинга. Раз она не считает испанца виновным, мне добавить нечего», – приводит слова словенца Mundo Deportivo.
Рамос является победителем трех последних розыгрышей Лиги чемпионов.