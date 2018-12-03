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    • Черчесов: «Чалову нужно время, чтобы быть полезным сборной»

    Черчесов: «Чалову нужно время, чтобы быть полезным сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не выпустил на поле форварда ЦСКА Федора Чалова в последних двух матчах россиян. Специалист считает, что нападающий еще не готов.

    «Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде.

    Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла», – сказал тренер в эфире программы «Все на футбол» на «Матч ТВ».

    Чалов – лучший бомбардир РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2018 19:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 4 декабря 2018, 00:39

      У нас все футболисты набирают опыт до 27 лет, потом играют максимум 3 года и это отличный результат. Если человек талантливый, то он играет по максимуму с самого начала, а если дубень, то ждет повышения в уровне. Чалов играл в молодежке и имеет достаточно опыта в игре за сборную. Правда последний матч за молодежку он сыграл убого и загубил уйму моментов из-за этого вылетели из ЧЕ 2019.

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      Рейтинг: +4625

      la verdad 3 декабря 2018, 22:20

      Черчесову нужно не быть тренером сборной, чтобы быть полезным

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 3 декабря 2018, 20:26

      Будем беречь его лет так до 25-27. Тогда да он будет полезен. Он играет в лиги чемпионов там то же дядя не возяться с тобой. Чалов играл против ромы и реала. Что ему теперь твоя Швеция и Германия он же не первый матч играет вообще.

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