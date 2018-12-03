Черчесов: «Чалову нужно время, чтобы быть полезным сборной»

У нас все футболисты набирают опыт до 27 лет, потом играют максимум 3 года и это отличный результат. Если человек талантливый, то он играет по максимуму с самого начала, а если дубень, то ждет повышения в уровне. Чалов играл в молодежке и имеет достаточно опыта в игре за сборную. Правда последний матч за молодежку он сыграл убого и загубил уйму моментов из-за этого вылетели из ЧЕ 2019.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не выпустил на поле форварда ЦСКА Федора Чалова в последних двух матчах россиян. Специалист считает, что нападающий еще не готов.
«Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде.
Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла», – сказал тренер в эфире программы «Все на футбол» на «Матч ТВ».
Чалов – лучший бомбардир РПЛ.