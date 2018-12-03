Черчесов: «Чалову нужно время, чтобы быть полезным сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не выпустил на поле форварда ЦСКА Федора Чалова в последних двух матчах россиян. Специалист считает, что нападающий еще не готов.

«Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде.

Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла», – сказал тренер в эфире программы «Все на футбол» на «Матч ТВ».

Чалов – лучший бомбардир РПЛ.