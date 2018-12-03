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    • Жена Боккетти: «Сальваторе хочет получить паспорт РФ, но в семейных целях, а не для игры за сборную России»

    Жена Боккетти: «Сальваторе хочет получить паспорт РФ, но в семейных целях, а не для игры за сборную России»

    Жена защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Екатерина рассказала, что футболист действительно рассчитывает получить паспорт гражданина РФ.

    Итальянец живет в России с 2010 года. До 2013 года он выступал за «Рубин», после чего перешел в московский клуб.

    – Было время, когда активно писали о желании Боккетти получить русское гражданство. Как с этим сейчас?

    – Он по-прежнему хочет его получить, но не для того, чтобы играть в сборной России, как почему-то думают некоторые. Во-первых, он не может этого сделать, потому что заигран за Италию, а во-вторых, это противоречит его принципам. Он расценивает это как предательство.

    Его страна – его любовь. Паспорт мужу нужен скорее в семейных целях.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2018 17:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 23:58

      Ах, вы не для сборной... Ну тогда будете, как все сдавать экзамен по Русскому языку.
      Ах, так вы ещё и заиграны за Италию.... Ну тогда ждите ответа.
      Ах, так вы ещё и считаете предательством играть не за свою страну..... Где там руководство Спартака - срочно высылайте Боккетти из России...)))))

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 3 декабря 2018, 23:03

      Пущай получает, жалко что ли?
      Обидно конечно, что за сборную играть не сможет.
      Могла бы такая защитная линия получиться:
      Рауш, Нойштедтер, Боккетти, Фернандес и Гильерме на воротах - красота =)

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Fju-2 3 декабря 2018, 23:55

      Он же сказал, что считает предательством играть за другую страну.

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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Владислав Vlad 8 декабря 2018, 04:12

      сарказм же, ну

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 3 декабря 2018, 19:46

      Дело было не в бабине...

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 декабря 2018, 19:39

      Дожили! Уже с этими натурализованными игроками получение российского паспорта иностранцем, если он играет в футбол, обязательно привязывают к попытке попасть в сборную. Во-первых сборная не резиновая, во-вторых некоторые заиграны за сборную своей страны, а в-третьих, а она ему нужна, эта странная российская сборная?

      3
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 3 декабря 2018, 19:38

      Надо, так дайте!

      1
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      Рейтинг: +2724

      АЛЕКС 58 3 декабря 2018, 19:13

      Уклоняться от налогов?

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 18:35

      Если у него есть такое желание ,почему бы его просьбу не удовлетворить.

      5
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      Рейтинг: +3438

      violator20 3 декабря 2018, 18:17

      Сальва уже корнями прирос к России, жена у него русская, конечно с гражданством проще, учитывая что живешь в стране чиновников.(

      7
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