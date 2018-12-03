Жена Боккетти: «Сальваторе хочет получить паспорт РФ, но в семейных целях, а не для игры за сборную России»

Жена защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Екатерина рассказала, что футболист действительно рассчитывает получить паспорт гражданина РФ.

Итальянец живет в России с 2010 года. До 2013 года он выступал за «Рубин», после чего перешел в московский клуб.

– Было время, когда активно писали о желании Боккетти получить русское гражданство. Как с этим сейчас?

– Он по-прежнему хочет его получить, но не для того, чтобы играть в сборной России, как почему-то думают некоторые. Во-первых, он не может этого сделать, потому что заигран за Италию, а во-вторых, это противоречит его принципам. Он расценивает это как предательство.

Его страна – его любовь. Паспорт мужу нужен скорее в семейных целях.