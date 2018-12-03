Зобнин: «Поздравляю Глушакова и Адриано с важными голами. И спасибо Реброву за стойкий характер»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин порадовался победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ. В настоящее время хавбек восстанавливается после операции на мениске.

«Рад, что вчера случилась такая драматичная победа над «Локомотивом». Поздравляю Дениса Глушакова и Луиса Адриано с важными голами. И спасибо Артeму Реброву за стойкий характер [в одном из эпизодов вратарь в столкновении получил повреждение головы, но все же смог продолжить игру]. Вообще, все ребята бились, не жалели себя. Пусть восстанавливаются поскорее.

Теперь нужно закрепить успех в оставшихся матчах года – в Кубке с «Уралом», в чемпионате с «Анжи» и в Лиге Европы с «Вильярреалом». Кстати, рассчитываю приехать в Испанию и поддержать команду с трибуны. Но перед этим вернусь в Москву, где меня ждет приятное событие – награждение премией «Джентльмен года».

Вперед, «Спартак»!» – сказал Зобнин.