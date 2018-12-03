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    • Зобнин: «Поздравляю Глушакова и Адриано с важными голами. И спасибо Реброву за стойкий характер»

    Зобнин: «Поздравляю Глушакова и Адриано с важными голами. И спасибо Реброву за стойкий характер»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин порадовался победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ. В настоящее время хавбек восстанавливается после операции на мениске.

    «Рад, что вчера случилась такая драматичная победа над «Локомотивом». Поздравляю Дениса Глушакова и Луиса Адриано с важными голами. И спасибо Артeму Реброву за стойкий характер [в одном из эпизодов вратарь в столкновении получил повреждение головы, но все же смог продолжить игру]. Вообще, все ребята бились, не жалели себя. Пусть восстанавливаются поскорее.

    Теперь нужно закрепить успех в оставшихся матчах года – в Кубке с «Уралом», в чемпионате с «Анжи» и в Лиге Европы с «Вильярреалом». Кстати, рассчитываю приехать в Испанию и поддержать команду с трибуны. Но перед этим вернусь в Москву, где меня ждет приятное событие – награждение премией «Джентльмен года».

    Вперед, «Спартак»!» – сказал Зобнин.

    Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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    03.12.2018 17:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Spartach02 3 декабря 2018, 18:43

      Мы тоже рады победе! Роману здоровья! Сами себе трудности создали. Средняя линия очень небрежно играет. Нужно оттачивать культуру паса и дело пойдет.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 3 декабря 2018, 17:23

      Зоба молодец !
      Выздоравливай.

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