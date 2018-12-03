Возможная причина смерти хавбека «Локомотива» Ломакина – переохлаждение

По информации «Спорт-Экспресс», по предварительным данным, причиной смерти полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина могло послужить переохлаждение – тело футболиста обнаружили на улице.

Ранее мать 18-летнего хавбека обратилась в полицию по поводу его пропажи. Как сообщила женщина, ее сын 30 ноября уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того, как переночевал там, перестал выходить на связь. По ее словам, перед исчезновением футболист проводил время со своим другом Иваном, с которым употреблял алкоголь.

Ломакин – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне он принял участие в трех матчах дубля железнодорожников в молодежном первенстве.