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    • Возможная причина смерти хавбека «Локомотива» Ломакина – переохлаждение

    Возможная причина смерти хавбека «Локомотива» Ломакина – переохлаждение

    По информации «Спорт-Экспресс», по предварительным данным, причиной смерти полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина могло послужить переохлаждение – тело футболиста обнаружили на улице.

    Ранее мать 18-летнего хавбека обратилась в полицию по поводу его пропажи. Как сообщила женщина, ее сын 30 ноября уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того, как переночевал там, перестал выходить на связь. По ее словам, перед исчезновением футболист проводил время со своим другом Иваном, с которым употреблял алкоголь.

    Ломакин – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне он принял участие в трех матчах дубля железнодорожников в молодежном первенстве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2018 16:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 3 декабря 2018, 19:28

      Парень попал в перепалку и его вырубили и он так и не очнулся, замёрз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 3 декабря 2018, 18:58

      земля ему пухом....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 декабря 2018, 18:47

      Совсем молодой... Мои соболезнования...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 3 декабря 2018, 18:34

      Соболезнования близким...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 3 декабря 2018, 18:18

      Просто жесть!!!!Земля ему пухом!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 декабря 2018, 18:14

      Соболезную. Ещё очень молод, чтобы уходить из жизни...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 3 декабря 2018, 18:01

      странная история...
      родителям здоровья и крепится изо всех сил...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1712

      Sviro 3 декабря 2018, 17:52

      Не напьются, плять! Напорются и или звездюлей кому навешают, или замерзают.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8945

      GoLenaStop 3 декабря 2018, 17:45

      это всё неумеренное злоупотребление ...
      а мог бы жить и играть. Сочувствую.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 3 декабря 2018, 17:23

      Это кошмар. Это просто ужас.
      Молодые должны жить!

      4
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