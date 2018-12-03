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    • Мать хавбека молодежки «Локомотива» Ломакина заявила о пропаже сына в полицию

    Мать хавбека молодежки «Локомотива» Ломакина заявила о пропаже сына в полицию

    Мать полузащитника молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина обратилась в полицию по поводу пропажи сына. 18-летний футболист исчез накануне после распития спиртных напитков со своим другом Иваном, сообщает агентство городских новостей «Москва».

    «В полицию обратилась безработная москвичка, которая пояснила, что ее сын 30 ноября 2018 г. уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь. Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время», – сказал источник в правоохранительных органах Москвы.

    Также мать футболиста отметила, что Ломакин иногда употребляет медицинский препарат «Тропикамид», от которого его поведение становится неадекватным.

    В этом сезоне Ломакин принял участие в трех матчах молодежного первенства.

    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

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    03.12.2018 14:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 3 декабря 2018, 16:02

      Скорей всего тропик его и сгубил...

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 3 декабря 2018, 15:54

      М-да... Грустно... Покойся с миром.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +425

      Ollegator 3 декабря 2018, 15:46

      Вы тут ржете, а он помер

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Ollegator 3 декабря 2018, 17:24

      Причинно следственная связь налицо.
      Нажрался - замерз.
      Пацана ЖАЛЬ. А Еще больше жаль наше больное бездушное общество, которое мимо проходило!!!

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 3 декабря 2018, 14:49

      Загулял бедолага!!
      Как к мамке на глаза попадаться?!

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 декабря 2018, 14:41

      Жалко пацана.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25055

      bset 3 декабря 2018, 14:35

      Пацан к успеху шел)

      1
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