Мать хавбека молодежки «Локомотива» Ломакина заявила о пропаже сына в полицию

Мать полузащитника молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина обратилась в полицию по поводу пропажи сына. 18-летний футболист исчез накануне после распития спиртных напитков со своим другом Иваном, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В полицию обратилась безработная москвичка, которая пояснила, что ее сын 30 ноября 2018 г. уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь. Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время», – сказал источник в правоохранительных органах Москвы.

Также мать футболиста отметила, что Ломакин иногда употребляет медицинский препарат «Тропикамид», от которого его поведение становится неадекватным.

В этом сезоне Ломакин принял участие в трех матчах молодежного первенства.