В «Локомотиве» подтвердили смерть Ломакина

Футболисты у нас из народа, а народ бухает, колется, нюхает и морды бьёт друг другу.
Что мы хотим от футболистов если в большинстве своём мы все такие
Пресс-служба «Локомотива» подтвердила информацию о смерти полузащитника молодежной команды Алексея Ломакина.
«Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», – сообщили в пресс-службе московского клуба.
Сегодня СМИ сообщили, что мать 18-летнего футболиста заявила о пропаже сына в полицию. Позже телеканал «360» заявил, что Ломакина нашли мертвым в Москве вчера, 2 декабря.
Ломакин – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне он провел три неполных матча в молодежном первенстве.