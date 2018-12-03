В «Локомотиве» подтвердили смерть Ломакина

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила информацию о смерти полузащитника молодежной команды Алексея Ломакина.

«Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

Сегодня СМИ сообщили, что мать 18-летнего футболиста заявила о пропаже сына в полицию. Позже телеканал «360» заявил, что Ломакина нашли мертвым в Москве вчера, 2 декабря.

Ломакин – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне он провел три неполных матча в молодежном первенстве.