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    В «Локомотиве» подтвердили смерть Ломакина

    Пресс-служба «Локомотива» подтвердила информацию о смерти полузащитника молодежной команды Алексея Ломакина.

    «Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

    Сегодня СМИ сообщили, что мать 18-летнего футболиста заявила о пропаже сына в полицию. Позже телеканал «360» заявил, что Ломакина нашли мертвым в Москве вчера, 2 декабря.

    Ломакин – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне он провел три неполных матча в молодежном первенстве.

    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2018 15:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 3 декабря 2018, 19:51

      Футболисты у нас из народа, а народ бухает, колется, нюхает и морды бьёт друг другу.
      Что мы хотим от футболистов если в большинстве своём мы все такие

      0
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 3 декабря 2018, 17:45

      Все спортсмены бухают прилично, это не тайна. Кто-то на коксе сидит даже. Парня жаль.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 17:00

      Ещё раз подтверждает, что медицинские штабы в наших клубах, только на очевидные травмы могут обратить внимание. А то что парнишки и взрослые футболисты пьют, курят дурь или химичатся, до этого никому дела нет.

      3
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      Рейтинг: +15

      JohnWayne11 3 декабря 2018, 16:50

      Ужас. Сочувствую родным и близким. Вне зависимости от обстоятельств смерти, такое не должно происходить

      4
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      Рейтинг: +1896

      multiscan 3 декабря 2018, 16:12

      Воспитанник "Локомотива". А где воспитание мамы с папой? По другим каналам уже сообщили, что найден его собутыльник и смерть наступила от банального перепоя!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > multiscan 3 декабря 2018, 16:20

      РБК кроме того сообщила о приеме им какого то препарата психотропного действия. Странно в профессиональном клубе разве медицинская служба не проводит регулярно обследование.?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > kanav67 3 декабря 2018, 16:51

      Почему-то, никто не обращал внимания на склонность
      ребят к алкоголю и наркотикам, если, конечно, эта
      информация достоверна.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 3 декабря 2018, 16:03

      Мои соболезнования. Ужасно

      5
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