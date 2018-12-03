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    • Канал «360»: пропавший хавбек «Локомотива» Ломакин найден мертвым

    Канал «360»: пропавший хавбек «Локомотива» Ломакин найден мертвым

    Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, 18-летнего футболиста обнаружили в воскресенье, 2 декабря, в Москве.

    «Нашли уже. Все плохо. Мертв ли он? Да», – сказал источник.

    Ломакин пропал 30 ноября. Ранее мать хавбека обратилась по этому поводу в полицию. По ее словам, сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там, после чего перестал выходить на связь. Последний, кто видел Ломакина, – его товарищ Иван, с которым они накануне распивали спиртные напитки.

    Источник: Телеканал «360»

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    03.12.2018 15:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Sterh 3 декабря 2018, 17:59

      Все от человека зависит. От его личных качеств.
      Так не могли закончить Месси, Роналду, Буффон, Иньеста..
      А есть другой тип людей - типа Балотелли, Кокорина, Мамаева..

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Sterh 3 декабря 2018, 19:26

      Марио разве сидел?

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh > Tyler_Stark 4 декабря 2018, 09:11

      А разве кто-то сказал, что он сидел?
      Я говорил о личных качествах разных типов людей.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 3 декабря 2018, 17:57

      Вот такие они.. 18-летние профессиональные спортсмены..
      Мать жаль.

      1
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      Рейтинг: +25055

      bset 3 декабря 2018, 15:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пацан к успеху не пришел(

      -4
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      Рейтинг: +1896

      multiscan > bset 3 декабря 2018, 16:21

      В таких случаях соболезновать не очень хочется, парень сам виноват в случившемся. Конечно, мама с папой отдав сына на "воспитание" и "воспитатели" тоже виноваты в этой трагедии. Но и ёрничать, как вы, мягко говоря, неуместно!

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