Канал «360»: пропавший хавбек «Локомотива» Ломакин найден мертвым

Все от человека зависит. От его личных качеств.
Так не могли закончить Месси, Роналду, Буффон, Иньеста..
А есть другой тип людей - типа Балотелли, Кокорина, Мамаева..
Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, 18-летнего футболиста обнаружили в воскресенье, 2 декабря, в Москве.
«Нашли уже. Все плохо. Мертв ли он? Да», – сказал источник.
Ломакин пропал 30 ноября. Ранее мать хавбека обратилась по этому поводу в полицию. По ее словам, сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там, после чего перестал выходить на связь. Последний, кто видел Ломакина, – его товарищ Иван, с которым они накануне распивали спиртные напитки.