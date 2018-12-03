Джорджевич: «Летом у меня был вариант с ЦСКА»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич заявил, что ему надоело постоянно выступать за другие клубы на правах аренды. В этом сезоне черногорец защищает цвета тульского «Арсенала».

«Я опытный человек в плане аренд, но, когда возвращался в «Зенит» в последний раз, думал, что у меня как никогда много шансов заиграть. И не только потому, что Семак стал тренером – просто я отыграл первый полный сезон в России. Подумал, что в меня поверят и дадут мне шанс, но клуб решил по-другому.

В конце этого сезона до окончания контракта останется год. Из клуба мне никто не звонит: у нас вообще нет никакого контакта. Наверное, следующим летом появится вариант сделать следующий шаг. Есть ощущение, что в клубе тоже так думают. Мне 24, надоело кататься по арендам. Больше не хочу в них уходить. Летом был вариант с ЦСКА, но давайте без подробностей.

«Арсенал»? Очень благодарен этому клубу, он мне многое дал. Надеюсь, и я ему тоже. Но мои планы в футболе немного другие. Давайте дождeмся лета», – сказал Джорджевич.

В текущем розыгрыше РПЛ Джорджевич провел за «Арсенал» 12 матчей, забил три гола и отметился пятью результативными передачами. Форвард перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.