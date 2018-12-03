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    Джорджевич: «Летом у меня был вариант с ЦСКА»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич заявил, что ему надоело постоянно выступать за другие клубы на правах аренды. В этом сезоне черногорец защищает цвета тульского «Арсенала».

    «Я опытный человек в плане аренд, но, когда возвращался в «Зенит» в последний раз, думал, что у меня как никогда много шансов заиграть. И не только потому, что Семак стал тренером – просто я отыграл первый полный сезон в России. Подумал, что в меня поверят и дадут мне шанс, но клуб решил по-другому.

    В конце этого сезона до окончания контракта останется год. Из клуба мне никто не звонит: у нас вообще нет никакого контакта. Наверное, следующим летом появится вариант сделать следующий шаг. Есть ощущение, что в клубе тоже так думают. Мне 24, надоело кататься по арендам. Больше не хочу в них уходить. Летом был вариант с ЦСКА, но давайте без подробностей.

    «Арсенал»? Очень благодарен этому клубу, он мне многое дал. Надеюсь, и я ему тоже. Но мои планы в футболе немного другие. Давайте дождeмся лета», – сказал Джорджевич.

    В текущем розыгрыше РПЛ Джорджевич провел за «Арсенал» 12 матчей, забил три гола и отметился пятью результативными передачами. Форвард перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2018 13:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 декабря 2018, 17:55

      Ему надо как можно больше забивать -- Зенит думаю за ним наблюдает !

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 декабря 2018, 17:11

      Джордевич правильно сделал, что напомнил о себе, есть вероятность,
      что на него обратят внимание и другие клубы.

      2
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      Рейтинг: +628

      kanav67 3 декабря 2018, 16:24

      Играть в Зените он вряд ли будет. Там купят пару-тройку поприличнее ( подороже). Но и отдавать конкурентам тоже Зенит не будет. У него единственный выход. Не дергаться, дождаться окончания контракта и уйти куда хочет свободным агентом.

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 3 декабря 2018, 15:11

      С Лукой Зеня явно прогадал..да и с Ригони ..Ахметовым ...Вообще пора давно разгонять толстых и обожравшихся чинуш которые руководят Зенитом ..А что там делает Малафеев вообще не понятно..

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Путник 13 3 декабря 2018, 17:04

      Думаю в Зените мутит дела один из братьев-акробатов, даже
      Миллер, видимо, не может с ним справиться.

      2
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      Рейтинг: +25055

      bset 3 декабря 2018, 13:32

      Дааа, Зенит не только с тобой прогадал этим летом. Взять хотя бы Ахметова. Да и наши, кстати, непонятно, почему Ткачева не забрали обратно. Вроде совсем неплох в Арсенале.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 3 декабря 2018, 17:05

      Я думаю летом заберут.

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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 3 декабря 2018, 13:26

      При отсутствии Кокорина заберут обратно, а ещё лучше если местное гражданство бы взял, вытеснил бы всяких "Заболотных".

      2
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      Рейтинг: +2422

      baden69 > Ник_ЦСКА 3 декабря 2018, 16:12

      Если бы парень получил гражданство, то шансы играть повысились бы в разы! А уж вытеснить из состава Заболотного не составило бы никакого труда.

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