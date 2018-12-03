Бывший тренер Головина Жардим может возглавить «Аль-Наср»

Ахахаха. "Бывший тренер Головина". Бомбардировские журналюхи мастера крутых заголовков. Вот вам еще парочку. Обсудите на перемене с одноклассниками:
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Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим близок к получению работы в чемпионате Саудовской Аравии.
Португальский специалист уже прибыл в эту страну, где проведет переговоры с представителями клуба «Аль-Наср». По предварительным данным, ему будет предложен контракт на полтора года.
Клуб из Эр-Рияда после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В начале октября Жардим покинул пост главного тренера «Монако». Его имя связывали с назначением в «Спартак» и «Реал».