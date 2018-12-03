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    Бывший тренер Головина Жардим может возглавить «Аль-Наср»

    Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим близок к получению работы в чемпионате Саудовской Аравии.

    Португальский специалист уже прибыл в эту страну, где проведет переговоры с представителями клуба «Аль-Наср». По предварительным данным, ему будет предложен контракт на полтора года.

    Клуб из Эр-Рияда после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В начале октября Жардим покинул пост главного тренера «Монако». Его имя связывали с назначением в «Спартак» и «Реал».

    Источник: France Football

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    03.12.2018 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25055

      bset 3 декабря 2018, 11:19

      Ахахаха. "Бывший тренер Головина". Бомбардировские журналюхи мастера крутых заголовков. Вот вам еще парочку. Обсудите на перемене с одноклассниками:
      "Бывший тренер Головина возглавил голландский клуб"
      "Бывший тренер Головина сыграл в ничью с российским клубом"
      "Нынешний тренер Головина был неплохим форвардом, будучи игроком"

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      Рейтинг: +1743

      GermanVo 3 декабря 2018, 11:14

      Ох уж эти заголовки. Интриги ноль, но сколько пафоса. Он его тренером-то был без году неделю.

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