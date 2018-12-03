Тимофеев – о пенальти: «Руки не было. Я стоял в метре и видел, что мяч попал в лицо Рассказову»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев считает, что защитник Николай Рассказов не нарушал правил на 67-й минуте матча с «Локомотивом». Арбитр встречи назначил пенальти в ворота красно-белых за игру защитника рукой.

«В эпизоде с пенальти, я считаю, что руки не было, я стоял в метре и видел, что мяч попал в лицо. Но там судья решил так, как решил. В меньшинстве тяжелее играть, но нам удалось победить за счет характера», – сказал Тимофеев.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.