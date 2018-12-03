Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Тимофеев – о пенальти: «Руки не было. Я стоял в метре и видел, что мяч попал в лицо Рассказову»

    Тимофеев – о пенальти: «Руки не было. Я стоял в метре и видел, что мяч попал в лицо Рассказову»

    Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев считает, что защитник Николай Рассказов не нарушал правил на 67-й минуте матча с «Локомотивом». Арбитр встречи назначил пенальти в ворота красно-белых за игру защитника рукой.

    «В эпизоде с пенальти, я считаю, что руки не было, я стоял в метре и видел, что мяч попал в лицо. Но там судья решил так, как решил. В меньшинстве тяжелее играть, но нам удалось победить за счет характера», – сказал Тимофеев.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2018 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 декабря 2018, 19:04

      Слепой, однако! Все видели "в руку", а он "в голову"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 декабря 2018, 15:49

      А он уже сказал, что от головы всё-таки в руку... Тема, тебя мама не учила ,что п.... правду надо говорить, в общем. Вот не выставлял бы он руку, будто хотел кузнечика поймать, либо поймал бы и показал судье - проканало бы, может... А так - спасибо что не слили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 14:20

      Может быть и правильно судья назначил пенальти ,но справедливость восторжествовала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь 3 декабря 2018, 14:07

      В данном случае не важно попал мяч в голову или руку. Рассказов выставлял руку и это хорошо видел судья, поэтому пенальти справедлив. А на счет удаления, то это на усмотрение судьи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 3 декабря 2018, 11:35

      рука была, но похоже, это был рикошет от лица в руку, поэтому удаление - спорное

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 > JTherry 3 декабря 2018, 13:39

      А теперь вопрос. Почему ты стоял, а не накрывал пасующего.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > deimos88 3 декабря 2018, 16:43

      А мне интересно почему Рассказов прыгнул с руками закрывать ворота, а Ребров продолжил сидеть на жопе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 3 декабря 2018, 11:09

      рука была 100%!! и Рассказов ОТБИВАЛ мяч из пустых ворот!!

      но пеналь не был забит -значит игрок правильно сделал, что не допустил гол!!! это его ВЫБОР!!

      и Спартак в итоге выиграл...


      я никогда не являлся болельщиком Спартака или Локомотива....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      Театрал 3 декабря 2018, 10:53

      А от лица в руку, которая была поднята.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 10:40

      Тимофееву надо в очках играть или в линзах. Вся страна видела, а он нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs 3 декабря 2018, 10:07

      Покажите уже повтор парню

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > sssrspartak 3 декабря 2018, 10:41

      Из подмышек руки растут, если ты не знал, а из ж... ноги. Мяч, между прочим, в ворота летел, пустые, а ребро рядом лежал, отдыхал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12624

      Вомбат > prezent2017 3 декабря 2018, 10:46

      Сколь раз уже повторять очевидное - пенальти был, а вот карточки не было даже желтой, потому что в руку попало после рикошета. А что до Реброва, то если бы я был настоящим болельщиком Спартака, я бы пожелал вам почаще отдыхать так, как ваш вратарь отдохнул в этом матче.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > sssrspartak 3 декабря 2018, 10:50

      Это вы Федю купили, или он по-дурости забесплатно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Вомбат 3 декабря 2018, 10:52

      Речь о Тимофееве, он же видел, что мяч попал в лицо. Вот я и посоветовал ему в очках играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 декабря 2018, 09:58

      Да

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 