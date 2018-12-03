Тимофеев: «Вся команда поддерживает Глушакова. Не могу сказать болельщикам «кричите» или «не кричите». Это их дело»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал о своем отношении к конфликту между болельщиками команды и капитаном Денисом Глушаковым после матча с «Локомотивом».

«Локомотив» – хорошая команда, всегда играет в пас. Мы ожидали, что игра будет такой. Поверили в победу после финального свистка.

Что касается Смолова, то в игре бывают удачи и неудачи. Сегодня удача была на нашей стороне. Я бы не пошел бить пенальти, потому что я не пенальтист.

Мы стараемся играть на максимуме, выкладываемся, чтобы ни кричали болельщики. Надеюсь, сможем вернуть доверие болельщиков и все остальное. Их поддержка чувствуется в каждой игре. Бывают моменты, когда ты сконцентрирован на игре и ничего не слышишь.

Вся команда поддерживает Глушакова. Не могу сказать болельщикам «кричите» или «не кричите». Это их дело», – сказал Тимофеев.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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