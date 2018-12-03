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    • Тимофеев: «Вся команда поддерживает Глушакова. Не могу сказать болельщикам «кричите» или «не кричите». Это их дело»

    Тимофеев: «Вся команда поддерживает Глушакова. Не могу сказать болельщикам «кричите» или «не кричите». Это их дело»

    Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал о своем отношении к конфликту между болельщиками команды и капитаном Денисом Глушаковым после матча с «Локомотивом».

    «Локомотив» – хорошая команда, всегда играет в пас. Мы ожидали, что игра будет такой. Поверили в победу после финального свистка.

    Что касается Смолова, то в игре бывают удачи и неудачи. Сегодня удача была на нашей стороне. Я бы не пошел бить пенальти, потому что я не пенальтист.

    Мы стараемся играть на максимуме, выкладываемся, чтобы ни кричали болельщики. Надеюсь, сможем вернуть доверие болельщиков и все остальное. Их поддержка чувствуется в каждой игре. Бывают моменты, когда ты сконцентрирован на игре и ничего не слышишь.

    Вся команда поддерживает Глушакова. Не могу сказать болельщикам «кричите» или «не кричите». Это их дело», – сказал Тимофеев.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    03.12.2018 08:41
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 10:34

      Мы стараемся играть на максимуме, выкладываемся, чтобы ни кричали болельщики. Надеюсь, сможем вернуть доверие болельщиков и все остальное.
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      А разве болельщики кричат всей команде??? К вам-то ещё доверие осталось.
      Или вам в Тарасовке так мозги промыли, что вы уже все крики про Глушака и руководство на себя принимаете?

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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 10:33

      Вся команда поддерживает Глушакова.
      -----------------------------------------------------------------------
      Ну, все вместе - это-то понятно. А по отдельности?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 декабря 2018, 08:53

      Как же вся эта хня достала! Либо рассказывайте подробности, либо прекращайте этот цирк, ибо я НЕ ПОНИМАЮ за что его можно поддерживать!!! Если бы он просто потерял форму и старался её вернуть, то понятно-поддержка нужна. Но когда Капитан, прости Господи, плетёт интриги против тренера, то здесь только от ворот поворот!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +648

      shahor 3 декабря 2018, 08:53

      И в чём команда поддерживает Глушакова то?В его нечистоплотных поступках и действиях?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 3 декабря 2018, 08:49

      Болельщики уже окончательно выбрали жертву - Глушакова.
      Теперь они будут видеть в нем лишь негатив, кто бы что ни говорил.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Харченко 3 декабря 2018, 08:54

      А я его жертвой не считаю. Я считаю его одной из первопричин трагедии

      2
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      ...
      Рейтинг: +966

      Харченко > filosof sparty 3 декабря 2018, 09:15

      Не считаю его жертвой и я.
      Для меня Глушаков г...н.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Харченко 3 декабря 2018, 11:53

      Тогда я неверно Вас понял). Извините

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