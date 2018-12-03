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    • Фернандо может пропустить кубковый матч с «Уралом» из-за травмы

    Фернандо может пропустить кубковый матч с «Уралом» из-за травмы

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму полузащитника Фернандо в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

    «У Фернандо микротравма подколенного сухожилия, пройдет допобследование, участие в матче с «Уралом» (Кубок России, 5 декабря – прим. «Бомбардира») под вопросом», – сказал Вартапетов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2018 00:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 12:34

      Когда нет уверенности в серьезности травмы ,лучше не выпускать игрока на поле.Здоровья.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 декабря 2018, 00:27

      Травма это плохо, а вот то, что возможна потеря в кубковом матче одного из ключевых игроков, вообще отвратительно.
      Фернандо здоровья и быстрого восстановления!

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