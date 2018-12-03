Фернандо может пропустить кубковый матч с «Уралом» из-за травмы

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму полузащитника Фернандо в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«У Фернандо микротравма подколенного сухожилия, пройдет допобследование, участие в матче с «Уралом» (Кубок России, 5 декабря – прим. «Бомбардира») под вопросом», – сказал Вартапетов.

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