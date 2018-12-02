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    • Семин – о пенальти «Спартаку»: «Хорошо, что Смолов проявил инициативу, но плохо, что не забил»

    Семин – о пенальти «Спартаку»: «Хорошо, что Смолов проявил инициативу, но плохо, что не забил»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). 11-метровый удар не реализовал форвард Федор Смолов.

    – Смолов сам решил пробить пенальти или же он штатный пенальтист команды?

    – Хорошо, что он проявил инициативу, взял ответственность на себя, но плохо, что не забил… Миранчуки не стали брать ее на себя, но это игра, куда от этого денешься. Больше разочарования принес промах Смолова в первом тайме. Тот эпизод многое мог решить – мы могли забить, отыграться, а то и победить.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2018 22:05
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 11:12

      Совсем недавно был лидером в сборной ,что то сломалось в его игре ,пропала уверенность.

      2
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 3 декабря 2018, 09:56

      Он еще с хорватами не мог пенальти исполнять,вратарь наверняка бы забил!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > nemolod 3 декабря 2018, 10:53

      тот незабитый пенальти хорватам будет висеть дамокловым мечом над федькиной башкой до конца карьеры...как и гол Филимонову от Украины...

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 3 декабря 2018, 06:54

      Может быть акклиматизация затянулась и в следующем году как заиграет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5280

      Каратель 3 декабря 2018, 06:52

      Вчера Федя играл за Спартак

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 декабря 2018, 04:16

      Карьера Смолова пошла на спад. Раньше хотя бы за счет пенальти больше всех забивал, а сейчас и с этим напряги.

      1
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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 3 декабря 2018, 02:59

      Зачем они отдали Ари и в замен взяли, уже как год ,мертвого, нападающего...

      1
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      Рейтинг: +763

      rammax fcsm 3 декабря 2018, 00:28

      смолов-ДЕРЬМО

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 2 декабря 2018, 23:55

      Смолов, кроме как в Краснодаре себя нигде не проявил. Провал в сборной и провал в локо

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      Рейтинг: +3438

      violator20 2 декабря 2018, 23:30

      Он просто поставил ставку на Спартак.))) Он бы не пошел бить, другой бы забил!)))

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 2 декабря 2018, 23:29

      В самый уголок хотел закатить неберучку. Не закатилась.

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