Семин – о пенальти «Спартаку»: «Хорошо, что Смолов проявил инициативу, но плохо, что не забил»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). 11-метровый удар не реализовал форвард Федор Смолов.

– Смолов сам решил пробить пенальти или же он штатный пенальтист команды?

– Хорошо, что он проявил инициативу, взял ответственность на себя, но плохо, что не забил… Миранчуки не стали брать ее на себя, но это игра, куда от этого денешься. Больше разочарования принес промах Смолова в первом тайме. Тот эпизод многое мог решить – мы могли забить, отыграться, а то и победить.

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