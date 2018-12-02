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    Семин: «Просто отдали «Спартаку» три очка»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    «Очень интересная игра для болельщиков. Судя по тому, как они реагировали на определенные эпизоды, увиденное им понравилось. Мы же очень разочарованы тем, что просто отдали «Спартаку» три очка. В то же время действиями игроков я очень доволен – они хорошо выглядели в прошедшем матче», – сказал Семин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2018 21:43
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 3 декабря 2018, 12:41

      игра - огонь!!!! Спартак взял 3 очка в дерби и это самое главное... Шпалыч, варежками в футбол не играют)))

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 11:07

      Скучным матч не назовешь. Сценарий получился драматическим. Спартаку повезло больше.

      3
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 3 декабря 2018, 09:52

      Такое было ощущение,что команде выплатили отпускные и у всех были только одни мысли-поскорее попасть на теплый пляж (особенно в первом тайме)! В перерыве видимо им напомнили,что еще недели полторы работать,отчего во втором тайме зашевелились да поздно!

      0
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      Рейтинг: +8203

      nik55 3 декабря 2018, 09:39

      не отдали----у вас их просто забрали без вашего согласия

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 3 декабря 2018, 09:31

      Отдали, говорите? А - почем?
      Матч довольно странное впечатление произвел. Вроде бы, и старались игроки Локо. Бегали, правила нарушали. Но почему то не хотели забивать. Настолько по дурацки бить по воротам (точнее, в сторону от ворот). И зачем правила нарушать, когда в этом нет никакой необходимости? Чтобы мяч отдать Спартаку?
      В общем, команда пошла вразнос. И Шпалыч явно потерял чувство адекватности. Если ему такие действия игроков нравятся.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 декабря 2018, 04:23

      Семин: "Просто отдали Спартаку три очка. В предыдущем туре - тоже самое Уралу. И так весь чемпионат. Хотя моментов во всех матчах создаем больше всех". Это стандартный коммент Семина в последнее время - что в ЛЧ, что в РФПЛ.

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      Рейтинг: +887

      sined1951 3 декабря 2018, 00:06

      Локо в этом году деградирует. Особенно защита, хорват стал самым слабым звеном. Сдал и Кверквелия. Рыбус вообще не защитник. Приобретения к сезону провальные, Хеведес никакой, взяли ради понтов, Смолов вообще не подходит по манере игры Локо, Краснодар его с удовольствием продал из-за отсутствия прогресса в игре. Так что будут претендовать на 5-8 места.

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      Рейтинг: +3611

      Axe111 2 декабря 2018, 23:25

      Помойка

      -2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 2 декабря 2018, 23:17

      Играли интересно.
      Локомотив скоро вернется в гонку. Сёмин в игре всё поправит.
      И Федю поправит или уберет, если он не "поправится".

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      Рейтинг: +887

      sined1951 > VSt 3 декабря 2018, 00:07

      Вы имеете ввиду середину таблицы? Они уже там.

      -1
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      Рейтинг: -5

      Govy 2 декабря 2018, 22:52

      Палычу респект,но это футбол.....выиграть могли,но с Федей как и с Ромашкой далеко ехать бесперспективно)

      1
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