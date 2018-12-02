Семин: «Просто отдали «Спартаку» три очка»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Очень интересная игра для болельщиков. Судя по тому, как они реагировали на определенные эпизоды, увиденное им понравилось. Мы же очень разочарованы тем, что просто отдали «Спартаку» три очка. В то же время действиями игроков я очень доволен – они хорошо выглядели в прошедшем матче», – сказал Семин.

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