Ребров получил рассечение в столкновении с Фарфаном, но продолжил игру

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1, второй тайм).

В эпизоде с голом вратарь красно-белых Артем Ребров получил рассечение. Врачи оказали ему помощь, футболист смог продолжить игру.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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