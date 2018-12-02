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    • Ребров получил рассечение в столкновении с Фарфаном, но продолжил игру

    Ребров получил рассечение в столкновении с Фарфаном, но продолжил игру

    Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1, второй тайм).

    В эпизоде с голом вратарь красно-белых Артем Ребров получил рассечение. Врачи оказали ему помощь, футболист смог продолжить игру.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 20:49
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 10:41

      Реброву респект за то что не побоялся пойти на форварда ценой травмы. Его ошибка в том что он запоздал с выходом или лучше было совсем не выходить. Главную ошибку здесь допустили защитники ,зная что Фарфан игрок скоростной ,надо было глубже играть в обороне. Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 3 декабря 2018, 07:00

      Выздоравливай и на пенсию

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 декабря 2018, 04:26

      Когда Ребров далеко выходит из ворот становится страшно за Спартак: последствия непредсказуемые.

      1
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 2 декабря 2018, 22:30

      я конечно не очень люблю ,когда Ребров в воротах. Здоровья ,Артему! шанс для Селихова!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 декабря 2018, 21:56

      Видимо Артёму урок с Рапидом не пошёл на пользу. Ну есть защитник, куды ты выскакиваешь??? Спроси Дасаева, как поступать в таких случаях.
      Здоровья Реброву.

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      Рейтинг: +1186

      ВасяК > Владислав Vlad 2 декабря 2018, 22:15

      Да конечно дебил!!! Здоровья ему!!!Как был вратаришка,так им и остался!!! Чуть не подвёл команду!!!А Рассказов ,вратарище!!!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ВасяК 2 декабря 2018, 22:41

      Ну, Рассказов то вместо Реброва решил сыграть. Ребров-то отлетел в сторону.))

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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 2 декабря 2018, 21:53

      Артём! выздоравливай! ты сейчас нужен,как никогда!

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > SPACE TRUCKIN 2 декабря 2018, 22:58

      Артем, здоровья тебе! Но в воротах тебя видеть не хочется, пусть простят меня болельщики Спартака за эти слова. Когда тебя ставят в состав, внутри сразу образуется какой-то тревожный дискомфорт, который сохраняется до конца матча. Все мы видели, что ты не один раз спасал Спартак, вытягивал матчи, но и не будем лукавить, не меньше было и наоборот. Великим голкипером ты не стал и уже им не будешь. Дай дорогу молодым, хотя это и не от тебя зависит.

      1
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > Т34 3 декабря 2018, 10:47

      провалы у всех бывают...

      0
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 2 декабря 2018, 21:51

      Конечно только здоровья !!!! Но он сам ошибся при выходе.. Я за возвращение Максименко !!!

      4
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 декабря 2018, 21:11

      Здоровья,бились с победой мужики

      4
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 2 декабря 2018, 21:09

      Ему там помимо Фарфана ещё ногой от своего прилетело в этом эпизоде с другой стороны. Здоровья.

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Gek Dement 2 декабря 2018, 21:54

      Да, ему Комбарик хорошо бутсой заехал.

      2
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      Рейтинг: +618

      Baggio1986 2 декабря 2018, 21:09

      Там Фарфан и Комбаров его щелкнули с разных сторон

      2
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