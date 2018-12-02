Ребров получил рассечение в столкновении с Фарфаном, но продолжил игру

Реброву респект за то что не побоялся пойти на форварда ценой травмы. Его ошибка в том что он запоздал с выходом или лучше было совсем не выходить. Главную ошибку здесь допустили защитники ,зная что Фарфан игрок скоростной ,надо было глубже играть в обороне. Здоровья.
Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1, второй тайм).
В эпизоде с голом вратарь красно-белых Артем Ребров получил рассечение. Врачи оказали ему помощь, футболист смог продолжить игру.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере