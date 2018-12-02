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    • Эмери – после победы над «Тоттенхэмом»: «Теперь планируем взять три очка с «МЮ»

    Эмери – после победы над «Тоттенхэмом»: «Теперь планируем взять три очка с «МЮ»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:2).

    «Во время дерби нам необходимо, чтобы игроки делились своим опытом. Сегодня наше собрание завершилось речью Лоран Косиелни на одну минуту. Она дала нам желание победить.

    Результат и то, как мы играем, хорошо сказываются на нашей уверенности в себе. Теперь мы планируем взять три очка с «МЮ» в среду», – сказал Эмери.

    Матч 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» пройдет 5 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    02.12.2018 20:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +41

      spacerider 4 декабря 2018, 12:43

      Как это не не прискорбно, но
      судя по невнятной игре МЮ , команда Эмери имеет хороший шанс раскатать дьяволов в одну калитку.

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 3 декабря 2018, 00:10

      мечтать о победе не вредно, вредно не мечтать, даёшь чемпионство, Арсенал!!!...))

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 3 декабря 2018, 00:00

      Тренеришка не зазновайся. Дзюба.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 декабря 2018, 23:58

      Успехов!Порвите чертей!))

      1
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 2 декабря 2018, 23:12

      Очень рад за Унаи Эмери , и очень сожалею,что близорукое руководство Спартака не разглядело в нем топ-тренера,уволив его всего через 4 месяца....

      2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 2 декабря 2018, 22:56

      А Ведь это вполне даже по силам) Вперед Канониры)))

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 декабря 2018, 21:33

      Такой МЮ Арсеналу не страшен

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Бухбух 2 декабря 2018, 21:45

      К сожалению ты прав на все 100!

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 2 декабря 2018, 21:23

      Ох, но лично я очень и очень боюсь этих бравурных заявлений. Как только мы начинали "гордиться" игрой и строить большие планы - следовал провал. Во всяком случае раньше было именно так. Поэтому - лучше делать чем говорить

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 20:45

      По игре, которую демонстрируют обе команды, у Арсенала есть все шансы обыграть МЮ, а получится или нет 5 декабря посмотрим.

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