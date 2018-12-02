Как это не не прискорбно, но
судя по невнятной игре МЮ , команда Эмери имеет хороший шанс раскатать дьяволов в одну калитку.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:2).
«Во время дерби нам необходимо, чтобы игроки делились своим опытом. Сегодня наше собрание завершилось речью Лоран Косиелни на одну минуту. Она дала нам желание победить.
Результат и то, как мы играем, хорошо сказываются на нашей уверенности в себе. Теперь мы планируем взять три очка с «МЮ» в среду», – сказал Эмери.
Матч 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» пройдет 5 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.