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    • Фернандо получил травму и покинул поле в первом тайме матча с «Локомотивом» 

    Фернандо получил травму и покинул поле в первом тайме матча с «Локомотивом» 

    Полузащитник «Спартака» Фернандо получил травму в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0, первый тайм).

    Игрок покинул поле на 42-й минуте встречи, его заменил полузащитник Артем Тимофеев. Фернандо ушел с поля сразу в подтрибунное помещение.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 19:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 2 декабря 2018, 22:14

      Хоть бы ничего серьёзного и уже дней через 7 был готов: Тимофеев, в отличие от себя самого ДО травмы, вообще пустышка. (((

      1
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > derrik2000 2 декабря 2018, 22:24

      Кононов прокомментировал: "– У Фернанду старая травма, пошло воспаление. Он мог продолжать, но мы приняли решение его заменить, чтобы рецидив не прогрессировал. "

      1
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > oyabun 2 декабря 2018, 22:25

      Ну, это уже как-то позитивом отдаёт! )
      Надеюсь, что рецидив быстренько купируют, а потом, во время зимней паузы, и вылечат.

      0
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      Рейтинг: +3515

      Fancyfall 2 декабря 2018, 21:05

      здоровья!

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 2 декабря 2018, 21:02

      Здоровья Фернандо.

      4
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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 2 декабря 2018, 20:04

      Выздоравливай! Конкуренция обостряется.

      2
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      Рейтинг: +52

      KESHAL2 2 декабря 2018, 20:03

      Жалко что такой игрок получил травму

      2
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 2 декабря 2018, 19:53

      Фернандо надеюсь травма не серьезная. Огорчает выход на поле снова Тимофеева, а не Игнатова. Артем никакой пользы команде на поле не приносит уже давно.

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