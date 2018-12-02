Фернандо получил травму и покинул поле в первом тайме матча с «Локомотивом» 

Хоть бы ничего серьёзного и уже дней через 7 был готов: Тимофеев, в отличие от себя самого ДО травмы, вообще пустышка. (((
Полузащитник «Спартака» Фернандо получил травму в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0, первый тайм).
Игрок покинул поле на 42-й минуте встречи, его заменил полузащитник Артем Тимофеев. Фернандо ушел с поля сразу в подтрибунное помещение.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере