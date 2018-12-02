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    • Нисимура, Сигурдссон и Влашич – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ростовом»

    Нисимура, Сигурдссон и Влашич – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ростовом»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и ЦСКА на матч 16-го тура РПЛ.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Зуев, Сигурдарсон.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Фернандес, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Нисимура.

    Матч пройдет сегодня на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    02.12.2018 15:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 декабря 2018, 15:54

      Что-то мне подсказывает, что ЦСКА сегодня трёшку в Ростове огребут!

      0
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 2 декабря 2018, 15:18

      А вот это уже необычно или продолжаются тупые эксперименты картошки убирать из состава игроков которые приносят пользу и забивают голы, а любимчик-косячник опять в строю

      1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > Skull_Boy 2 декабря 2018, 15:30

      из "необычного" тут только японец в старте, хотя и это уже было, и показал он себя в том матче не хуже чалова

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      Рейтинг: +1970

      Niko > volfrik 2 декабря 2018, 15:45

      Я так понимаю о ******** первый коммент. Поддерживаю, крайне слабо играет, тупо якорь. Лучше Хосонова или Кучаева ставить. Или даже ефремова. Ну а эксперименты с Чаловым это уже утомляет. Наверно что б усилить игру после перерыва

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      Рейтинг: +1970

      Niko > Niko 2 декабря 2018, 15:46

      О новичке из Уфы*
      не ясно почему звездочками фамилия игрока закрывается)))

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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy > Niko 2 декабря 2018, 15:48

      Да, про Обл_якова, куда его не ставь везде кошмар, а Ефремов бомба в огороде, как его выпускают, так сразу бровка, где он играет, проходной двор

      Фамилка закрывается из-за Б_Л_Я, на сайте детская защита цензуры стоит

      2
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      Рейтинг: +1970

      Niko > Skull_Boy 2 декабря 2018, 15:49

      Согласен в обороне Ефремов слаб, но в атаке получше. И в целом сильнее Ивана выглядит)

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