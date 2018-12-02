Нисимура, Сигурдссон и Влашич – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и ЦСКА на матч 16-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Зуев, Сигурдарсон.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Фернандес, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Нисимура.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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