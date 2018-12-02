Ари, Игнатьев и Классон – в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Урала»

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом».

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари, Игнатьев.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль Кабир, Панюков.

Матч пройдет в Краснодаре и начнется в 14:00 по московскому времени.

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