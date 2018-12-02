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    • Ари, Игнатьев и Классон – в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Урала»

    Ари, Игнатьев и Классон – в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Урала»

    Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом».

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари, Игнатьев.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль Кабир, Панюков.

    Матч пройдет в Краснодаре и начнется в 14:00 по московскому времени.

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    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: РПЛ

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    02.12.2018 12:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 декабря 2018, 15:45

      Молодцы молодежь так держать!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 13:52

      Обе команды в своих лучших составах. Можно надеяться на интересную игру и нам скучать не придётся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 декабря 2018, 13:22

      краснодар подебил

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 2 декабря 2018, 13:22

      победил

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 13:12

      Урал набрал ход, двум морковским командам вставил, так что Краснодару тоже мало не покажется.

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