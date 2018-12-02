Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ибрагимович составил «команду мечты». В ней есть Златан, Месси и зачеркнутый Де Хеа

    Ибрагимович составил «команду мечты». В ней есть Златан, Месси и зачеркнутый Де Хеа

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал свою «команду мечты».

    В символическую сборную мира шведский форвард включил самого себя.

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон

    Защитники: Лилиан Тюрам, Тиаго Силва, Алессандро Неста, Максвелл

    Полузащитники: Патрик Виейра, Хави, Павел Недвед

    Нападающие: Лионель Месси, Роналдиньо, Златан Ибрагимович.

    Запасные: Жулио Сезар (вместо зачеркнутой фамилии де Хеа), Андрес Иньеста, Фабио Каннаваро, Дженнаро Гаттузо, Кларенс Зеедорф.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2018 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 7 декабря 2018, 15:49

      Пфф.. оставить Каннаваро в запасе.. Псих.
      Силве до Фабио далеко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 декабря 2018, 08:33

      а Зидан где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 2 декабря 2018, 13:40

      Себя и лучшего друга - Максвелла, Златан - отличный друг!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 2 декабря 2018, 11:14

      Да много ещё достойных имён былых времён, назовёшь- не ошибёшься

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 декабря 2018, 10:29

      хороший выбор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 09:49

      Довольно интересная команда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 2 декабря 2018, 09:02

      Если Златана не вносят в команду мечты, то Златан внес себя сам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 декабря 2018, 08:29

      галактикос ибры....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 2 декабря 2018, 08:07

      Достойные имена

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 