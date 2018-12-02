Ибрагимович составил «команду мечты». В ней есть Златан, Месси и зачеркнутый Де Хеа

Пфф.. оставить Каннаваро в запасе.. Псих.
Силве до Фабио далеко.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал свою «команду мечты».
В символическую сборную мира шведский форвард включил самого себя.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон
Защитники: Лилиан Тюрам, Тиаго Силва, Алессандро Неста, Максвелл
Полузащитники: Патрик Виейра, Хави, Павел Недвед
Нападающие: Лионель Месси, Роналдиньо, Златан Ибрагимович.
Запасные: Жулио Сезар (вместо зачеркнутой фамилии де Хеа), Андрес Иньеста, Фабио Каннаваро, Дженнаро Гаттузо, Кларенс Зеедорф.