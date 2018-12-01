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    • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном», отыгравшись со счета 0:2

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном», отыгравшись со счета 0:2

    В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2). К 20-й минуте «МЮ» проигрывал со счетом 0:2.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» – 18-й.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Армстронг, 13; 2:0 – Соареш, 20; 2:1 – Лукаку, 33; 2:2 – Эррера, 39.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2018 22:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 2 декабря 2018, 01:22

      Алекс Фергюсон сделал команду зависимой....от себя ! Моуриньо - это ..., правильно сказали ниже, одно имя осталось!... рожки, да ножки)))

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 декабря 2018, 00:17

      Ждем рассказов Моуриньо о кознях врагов и собственном величии.

      1
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      Рейтинг: +4312

      mutabor0992 2 декабря 2018, 00:15

      Ну за такой подвиг всем героев нуна дать...

      2
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      Рейтинг: +1470

      Sedoi_Goblin 1 декабря 2018, 23:02

      От парней с соседнего двора отставание 16 очечков,забитые-пропущенные минус один.... Пропущенных 23 (ДВАДЦАТЬ ТРИ!!!!!)....И это только после 14 матчей! Такими темпами и до Чемпионшипа недалеко...

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 декабря 2018, 22:29

      Кто-нибудь уволит уже наконец этого маура, даже аутсайдера обыграть не могут - Мойеса и Ван Гаала за меньшие косяки выперли из команды, а этого конченного держать не пойми за что - кроме имени за былые заслуги не осталось ничего!!!

      6
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 1 декабря 2018, 22:26

      Вот это уровень с 19 командой 2-2

      4
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