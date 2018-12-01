АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном», отыгравшись со счета 0:2

Алекс Фергюсон сделал команду зависимой....от себя ! Моуриньо - это ..., правильно сказали ниже, одно имя осталось!... рожки, да ножки)))
В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2). К 20-й минуте «МЮ» проигрывал со счетом 0:2.
«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» – 18-й.
Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2 (2:2)
Голы: 1:0 – Армстронг, 13; 2:0 – Соареш, 20; 2:1 – Лукаку, 33; 2:2 – Эррера, 39.