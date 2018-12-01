Пользователь твиттера предсказал перенос финала Кубка Либертадорес на «Сантьяго Бернабеу»

Вчера, 30-го ноября, стало известно о переносе финала Кубка Либертадорес на «Сантьяего Бернабеу». Матч состоится 9-го декабря.

Ответный финальный матч между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» должен был состояться в Буэонс-Айресе, но в итоге был отменен из-за повышенной опасности для болельщиков.

Пользователь твиттера Хуанфер – болельщик «Ривера» – в разместил написал пост, в котором угадал будущий перенос встречи в Мадрид.

«Мне приснилось, что мы выиграли финал со счетом 1:0 благодаря голу Гонсало Мартинеса. Вот только игра прошла не на «Бомбонере» и не на «Монументале», а на «Сантьяго Бернабеу», – написал аргентинец 3-го ноября.

Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие