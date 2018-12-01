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    • Пользователь твиттера предсказал перенос финала Кубка Либертадорес на «Сантьяго Бернабеу»

    Пользователь твиттера предсказал перенос финала Кубка Либертадорес на «Сантьяго Бернабеу»

    Вчера, 30-го ноября, стало известно о переносе финала Кубка Либертадорес на «Сантьяего Бернабеу». Матч состоится 9-го декабря.

    Ответный финальный матч между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» должен был состояться в Буэонс-Айресе, но в итоге был отменен из-за повышенной опасности для болельщиков.

    Пользователь твиттера Хуанфер – болельщик «Ривера» – в разместил написал пост, в котором угадал будущий перенос встречи в Мадрид.

    «Мне приснилось, что мы выиграли финал со счетом 1:0 благодаря голу Гонсало Мартинеса. Вот только игра прошла не на «Бомбонере» и не на «Монументале», а на «Сантьяго Бернабеу», – написал аргентинец 3-го ноября.

    Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие

    Источник: Твиттер @tobipailos17

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    01.12.2018 19:19
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