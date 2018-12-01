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    • У Рибери нет голевых действий уже 12 матчей. Это его антирекорд за 11 лет в «Баварии»

    У Рибери нет голевых действий уже 12 матчей. Это его антирекорд за 11 лет в «Баварии»

    Статистическо-аналитический ресурс Opta сообщил статистику полузащитника «Баварии» Франка Рибери.

    «Рибери на протяжении 12 матчей Бундеслиги не участвует в голах «Баварии». Начиная с матча против «Боруссии» от 31 марта, это его самая длинная серия после перехода в «Баварию» в 2007 году», – говорится в записи источника в твиттере.

    35-летний француз в текущем сезоне принял участие в 17-ти играх мюнхенского клуба. На его счету один гол и одна результативная передача.

    Сообщалось, что Рибери не будет продлевать контракт, истекающий в июне 2019 года.

    Источник: OptaJean

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    01.12.2018 16:25
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