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    • Директор «Крыльев»: «Постоял три минуты в куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам бегать нужно, дышать»

    Директор «Крыльев»: «Постоял три минуты в куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам бегать нужно, дышать»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал решение об отмене выездного матча с «Оренбургом».

    Игра 16-го тура чемпионата России перенесена на неопределенный срок из-за погоды – термометр показал минус 16.

    «Решение принимала вся команда. При такой погоде невозможно играть. Уже за час до матча показывает минус 18 градусов, а к началу матча уже будет минус 20. Как играть?!

    Даже я постоял на улице три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам как-то бегать нужно, дышать. Зачем это нужно, под конец отрезка играть в футбол при минус 20?

    Не жалко ли денег? Ну что мы можем тут поделать, мы обязаны были явиться. Таков регламент.

    По календарю есть, конечно, вопросы. Но и другие команды можно понять, не играть же им в июле-августе-сентябре пять игр подряд дома, а потом на выезде. В вопросе календаря надо всегда искать компромиссы», – сказал Шикунов.

    Источник: Чемпионат

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    01.12.2018 16:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +261

      salexeich 1 декабря 2018, 22:51

      Компромисс один - переходить обратно на весну-осень.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 декабря 2018, 19:39

      Предъявить иск РФС на понесенные расходы. И оштрафовать на сумму иска составителей календаря.

      0
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:05

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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 1 декабря 2018, 17:48

      а что это Крылья Советов заднюю включила ??? помнится не так давно они настаивали при минусе играть в Самаре со Спартаком ....

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      Рейтинг: +16

      Fedcher > СПАРТАК1984 1 декабря 2018, 18:27

      Чья бы свинья хрюкала.

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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 > Fedcher 1 декабря 2018, 18:46

      что крысам правда глаза колит ??? ну оно то и понятно

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      Рейтинг: +16

      Fedcher > СПАРТАК1984 2 декабря 2018, 08:34

      При допустимом минусе!!! -15 и команда может отказаться (регламент рпл). Ваш же поросятки и при -10 не хотели играть. За это и были унижены 4:0 (впрочем как и всегда).Благо судья был не Москалев.

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      Рейтинг: +18

      ААндр 1 декабря 2018, 16:57

      Какие они нежные.Люди по 8-12 часов работают на улице, а тут боятся 90 минут побегать.Можно одеться потеплее.В хоккей с мячом при 30 играют.
      Ладно бы были игроки мирового уровня, о то Оренбург и Самара.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 декабря 2018, 16:54

      Так ули Вы "уважаемые" директора и "великие" тренеры, всё это барыгам из руководства РФС не предъявляете в ультимативной форме?

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 1 декабря 2018, 16:29

      кто придумалиграть в мороз их надо на поле выпустить

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