Директор «Крыльев»: «Постоял три минуты в куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам бегать нужно, дышать»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал решение об отмене выездного матча с «Оренбургом».

Игра 16-го тура чемпионата России перенесена на неопределенный срок из-за погоды – термометр показал минус 16.

«Решение принимала вся команда. При такой погоде невозможно играть. Уже за час до матча показывает минус 18 градусов, а к началу матча уже будет минус 20. Как играть?!

Даже я постоял на улице три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам как-то бегать нужно, дышать. Зачем это нужно, под конец отрезка играть в футбол при минус 20?

Не жалко ли денег? Ну что мы можем тут поделать, мы обязаны были явиться. Таков регламент.

По календарю есть, конечно, вопросы. Но и другие команды можно понять, не играть же им в июле-августе-сентябре пять игр подряд дома, а потом на выезде. В вопросе календаря надо всегда искать компромиссы», – сказал Шикунов.