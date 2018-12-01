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    • Салах выступил против экспорта бездомных животных из Египта

    Салах выступил против экспорта бездомных животных из Египта

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в твиттере прокомментировал планы правительства Египта по экспорту бездомных животных.

    На прошлой неделе на власти страны подписали указ об экспорте 4 тысяч котов и собак, сообщает BBC. Согласно источнику, в ряде случаев животных впоследствии убивают и используют в качестве еды.

    «Котов и собак нельзя никуда высылать. Этого нельзя допустить», – подписал 26-летний форвард сборной Египта фотографию со своими котами.

    В текущем сезоне Салах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи в 16-ти играх всех турниров на клубном уровне. Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и завтра, 2-го декабря, встретится с «Эвертоном» в рамках 14-го тура.

    Источник: Твиттера Мохамеда Салаха

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    01.12.2018 15:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 декабря 2018, 18:57

      нереально важная новость!собственно на футбольных пабликах сейчас это актуальные темы...все строго об игре)))

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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 декабря 2018, 13:25

      я тоже против зачем бешенство экспортировать из египета

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 1 декабря 2018, 16:30

      Лучше бы выступил против экспорта бездомных людей из Сирии и Палестины.

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