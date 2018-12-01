Салах выступил против экспорта бездомных животных из Египта

нереально важная новость!собственно на футбольных пабликах сейчас это актуальные темы...все строго об игре)))
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в твиттере прокомментировал планы правительства Египта по экспорту бездомных животных.
На прошлой неделе на власти страны подписали указ об экспорте 4 тысяч котов и собак, сообщает BBC. Согласно источнику, в ряде случаев животных впоследствии убивают и используют в качестве еды.
«Котов и собак нельзя никуда высылать. Этого нельзя допустить», – подписал 26-летний форвард сборной Египта фотографию со своими котами.
В текущем сезоне Салах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи в 16-ти играх всех турниров на клубном уровне. Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и завтра, 2-го декабря, встретится с «Эвертоном» в рамках 14-го тура.
لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث #لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات pic.twitter.com/9YHozXnqf7— Mohamed Salah (@MoSalah) 26 ноября 2018 г.