Салах выступил против экспорта бездомных животных из Египта

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в твиттере прокомментировал планы правительства Египта по экспорту бездомных животных.

На прошлой неделе на власти страны подписали указ об экспорте 4 тысяч котов и собак, сообщает BBC. Согласно источнику, в ряде случаев животных впоследствии убивают и используют в качестве еды.

«Котов и собак нельзя никуда высылать. Этого нельзя допустить», – подписал 26-летний форвард сборной Египта фотографию со своими котами.

В текущем сезоне Салах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи в 16-ти играх всех турниров на клубном уровне. Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и завтра, 2-го декабря, встретится с «Эвертоном» в рамках 14-го тура.