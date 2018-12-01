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    • На стадионе «Енисея» – температура минус 14. «Ахмат» попросил измерить заново

    На стадионе «Енисея» – температура минус 14. «Ахмат» попросил измерить заново

    Температура в Красноярске на стадионе «Центральный» – минус 14.

    Это допустимые условия для проведения матча 16-го тура чемпионата России «Енисей»«Ахмат». Согласно регламенту РПЛ, встречи нельзя проводит при температуре от 15-ти градусов мороза.

    Представители грозненского клуба попросили измерить ее еще раз.

    Планируемое начало встречи – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    01.12.2018 13:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 1 декабря 2018, 15:41

      Как говорится на хитрую жОпу ,всегда найдётся член с винтом.

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 1 декабря 2018, 15:26

      Играть то конечно же можно.Мы пацанами и в 20и 25 резались на снегу .Мы просто безумно любили футбол.А что любят профессиональные футболисты,загадка.

      1
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 1 декабря 2018, 15:23

      Мда уж, странные у них градусники, весь день на градуснике -17, -18 показывало, сейчас -20, как так на стадионе -13,9?!.. ещё и ветер адский дует

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > uS_Number oNe 1 декабря 2018, 15:38

      Поле с подогревом.

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 1 декабря 2018, 14:35

      Ахмат такой Ахмат!!

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 декабря 2018, 14:34

      В - 15 ещё пивка на улице можно попить, без рыбки, но с водкой!!!

      2
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      Рейтинг: +481

      belrus21 1 декабря 2018, 14:33

      Цирк... На траву гляньте... Печалька

      0
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      Рейтинг: +1835

      gor77 1 декабря 2018, 14:30

      Да уж, ситуация! ))))
      Те кто составлял такой календарь полагаются на погоду в европейской части страны и не всегда задумываются о погодных условиях в других регионах. И современных футбольных стадионов в Сибири, как бы мягче сказать - нету!!!
      Хотя, в Сибири мужики играют в зимний футбол. Кстати, на снежном покрове. Ну и одеваются тепло.))) Не играют только при минус 25. Прохладно! ))))
      Дело в том, что воздух при морозе в Сибири сухой, точнее, практически чистый мороз! И дышится очень легко!!! Ну и в баньку потом!!! Только с чаем! )))
      Это не минус 10 при влажности в Москве или Казани!
      В любом случае, это уже не смешно.((((

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > gor77 1 декабря 2018, 14:51

      тот кто составляет календарь в принципе не должен задумываться или знать о погодных условиях в регионах. Эти данные должны вовремя приходить от руководства клубов.
      Кроме того всегда есть возможность заранее обменяться турами. И в этой конкретной ситуации виноват Ахмат, который не захотел меняться турами. А теперь ведут себя как "красны девки".
      АХМАТ - будьте мужиками! Несите ответственность за принятые вами решения! не занимайтесь мышиной вознёй.

      4
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      Рейтинг: +1835

      gor77 > DimonSPM 1 декабря 2018, 15:11

      Вопросов нет, всё кажется правильно. НО!
      В 2013 году в Сибири 5 декабря температура была от 0 до + 5. Даже снег, который был, растаял. Просто у нас, в Западной Сибири, резко континентальный климат. Зимой перепад температур может двигаться от минус 3 до минус 25 в течение дня и наоборот.
      Что касается клуба "Ахмат", все и всё уже написали. Не буду повторяться!

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 декабря 2018, 14:19

      помнится прошлый год когда локо и ЦСКА играли в холод а Спартак с крыльями зассал грозненцы видимо тоже хитрят

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 1 декабря 2018, 14:01

      Дома это в любую погоду дома.
      Енисею больше нужны очки.

      2
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