На стадионе «Енисея» – температура минус 14. «Ахмат» попросил измерить заново

Температура в Красноярске на стадионе «Центральный» – минус 14.

Это допустимые условия для проведения матча 16-го тура чемпионата России «Енисей» – «Ахмат». Согласно регламенту РПЛ, встречи нельзя проводит при температуре от 15-ти градусов мороза.

Представители грозненского клуба попросили измерить ее еще раз.

Планируемое начало встречи – в 14:00 по московскому времени.