На стадионе «Енисея» – температура минус 14. «Ахмат» попросил измерить заново

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka
Температура в Красноярске на стадионе «Центральный» – минус 14.
Это допустимые условия для проведения матча 16-го тура чемпионата России «Енисей» – «Ахмат». Согласно регламенту РПЛ, встречи нельзя проводит при температуре от 15-ти градусов мороза.
Представители грозненского клуба попросили измерить ее еще раз.
Планируемое начало встречи – в 14:00 по московскому времени.
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.