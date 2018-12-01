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    • Селихов: «Приход Кононова встряхнул «Спартак». Все улыбаются, радуются друг другу»

    Селихов: «Приход Кононова встряхнул «Спартак». Все улыбаются, радуются друг другу»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, что приход Олега Кононова на пост главного тренера позитивно сказался на эмоциональном фоне в команде.

    – «Спартаку» осталось провести несколько матчей до перерыва... С оптимизмом смотрите на концовку первой части сезона?

    – Мы максимально сконцентрированы. Игра сейчас перестраивается. Конечно, нам очень нужно одержать во всех оставшихся встречах победы. Считаю, что мы можем добиться успеха. По составу мы никому не уступаем. Все в наших руках.

    Приход нового главного тренера встряхнул команду. Добавил эмоций. Атмосфера позитивная. Все улыбаются, радуются друг другу. Это важно.

    Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября. Он сменил на посту главного тренера Массимо Карреру.

    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.12.2018 11:40
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +678

      vodomut 2 декабря 2018, 05:13

      щаз паровозики встряхнут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > vodomut 8 декабря 2018, 03:40

      нет

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 1 декабря 2018, 21:39

      В дурке тоже все улыбаются и радуются друг другу)

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 декабря 2018, 20:20

      это вы с приходом Ерёменко заулыбались..

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 декабря 2018, 18:06

      Саша, ты доулыбаешься. Будешь теперь ещё пару лет ждать своего выхода на поле, пока Ребров не уйдёт.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 декабря 2018, 18:00

      Так я не понял, вы сконцентрированы или ходите друг другу улыбаетесь???
      Скорее второе. Матч с Рапидом это подтверждает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 1 декабря 2018, 17:58

      только болелам *** не до смеха !!!

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 декабря 2018, 16:17

      да видели мы, как вы встряхнулись с рапидом

      5
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 1 декабря 2018, 16:10

      А до этого че все плакали?!

      1
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 15:41

      Хорошо когда у игроков есть оптимизм.Только вот повода для радости пока нет.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 декабря 2018, 14:53

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