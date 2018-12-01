Селихов: «Приход Кононова встряхнул «Спартак». Все улыбаются, радуются друг другу»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, что приход Олега Кононова на пост главного тренера позитивно сказался на эмоциональном фоне в команде.

– «Спартаку» осталось провести несколько матчей до перерыва... С оптимизмом смотрите на концовку первой части сезона?

– Мы максимально сконцентрированы. Игра сейчас перестраивается. Конечно, нам очень нужно одержать во всех оставшихся встречах победы. Считаю, что мы можем добиться успеха. По составу мы никому не уступаем. Все в наших руках.

Приход нового главного тренера встряхнул команду. Добавил эмоций. Атмосфера позитивная. Все улыбаются, радуются друг другу. Это важно.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября. Он сменил на посту главного тренера Массимо Карреру.

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