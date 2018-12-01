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    • На матче «Енисей» – «Ахмат» ожидается до 7 тысяч болельщиков

    На матче «Енисей» – «Ахмат» ожидается до 7 тысяч болельщиков

    Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев рассказал о подготовке к домашнему матчу 16-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча должна состояться сегодня, но может быть перенесена из-за плохой погоды.

    «Стадион и поле мы подготовили. «Енисей», как и «Ахмат», провел предыгровое занятие.

    Что касается зрительского интереса к игре, то предварительно ожидаем на стадионе 7 тысяч болельщиков, но МЧС по краю предупредило о шквалистом ветре, который может скорректировать эту цифру», – сказал Суровцев.

    Сегодня в Красноярске ожидается температура минус 19 градусов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 09:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 14:53

      Футбол какой то получается "отмороженный".

      2
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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 1 декабря 2018, 11:23

      Ну столько Дед Морозов и Снегурочек вряд ли они найдут.

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 декабря 2018, 11:07

      И это не на самом хорошем стадионе 7000, зато блин в Татарстане на хороший стадион на неплохую относительно вывеску 1500 тысячи пришло отчаянных...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AHTUNGBOL 1 декабря 2018, 11:13

      В Казани ходят на баскетбол и волейбол и не потому, что больше любят эти виды спорта, а из-за комфорта и условий. Да, игрой и результатами эти клубы радуют болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 декабря 2018, 10:05

      отменять надо.. однозначно

      1
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