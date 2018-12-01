На матче «Енисей» – «Ахмат» ожидается до 7 тысяч болельщиков

Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев рассказал о подготовке к домашнему матчу 16-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча должна состояться сегодня, но может быть перенесена из-за плохой погоды.

«Стадион и поле мы подготовили. «Енисей», как и «Ахмат», провел предыгровое занятие.

Что касается зрительского интереса к игре, то предварительно ожидаем на стадионе 7 тысяч болельщиков, но МЧС по краю предупредило о шквалистом ветре, который может скорректировать эту цифру», – сказал Суровцев.

Сегодня в Красноярске ожидается температура минус 19 градусов.