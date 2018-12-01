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    • Первый замер температуры перед матчем «Енисей» – «Ахмат» показал 14 градусов мороза

    Первый замер температуры перед матчем «Енисей» – «Ахмат» показал 14 градусов мороза

    В Красноярске сегодня должен пройти матч 16-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Ахматом».

    Встречу могут перенести, так как в городе ожидается 17-градусный мороз.

    В 7 утра по московскому времени (11:00 по красноярскому) на стадионе «Центральный» состоялся замер температуры. Термометр показал -14,1 градусов.

    «Следующий замер будет произведен за час до начала игры. В случае, если температура будет ниже -15 градусов, то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле», – заявил инспектор матча.

    Встреча «Енисей» – «Ахмат» должна начаться в 14:00 мск.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    01.12.2018 08:46
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 14:47

      Играть еще два тура а проблем много в разных городах.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 декабря 2018, 14:22

      думать надо когда календарь составляют и это не первый год уже мусолят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Fedcher 1 декабря 2018, 13:34

      Молодцы ,что отказались в манеже играть. Этот Пенисей благодаря своему спортзалу в Рпл выплыл.

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 декабря 2018, 12:57

      папахи и ушанки на головы и вперед, пацаны во дворах и в -25 играют.....
      а если серьезно - составителей календаря в полном составе на поле и пусть балдеют от своего чуда...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 декабря 2018, 12:29

      Вомля. Мож в январе потеплеет, надо перенести.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Vratarь 1 декабря 2018, 11:59

      Шоу "Прядкин в прятках, а мы на морозе"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 1 декабря 2018, 11:22

      Летом отдыхают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 1 декабря 2018, 11:21

      А почему в Грозном эту встречу не провести? Поменяться.

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > Mazai-NN 1 декабря 2018, 11:49

      Не поменяться. Потому что это уже 2й круг.

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 1 декабря 2018, 11:11

      А кто будет оплачивать" Ахмату" ненужный перелет если минус 16?
      Гостевая команда должна быть уверена ,что матч состоится , иначе зачем лететь?

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Gornostay 1 декабря 2018, 12:30

      Аллах оплатит, он Кадырова спонсирует.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 1 декабря 2018, 11:00

      Хочется, чтобы и матч состоялся, и футболисты здоровы остались

      4
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 > 15112007 1 декабря 2018, 11:02

      Все правильно, и посмотреть тоже хочется!

      3
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