Первый замер температуры перед матчем «Енисей» – «Ахмат» показал 14 градусов мороза

В Красноярске сегодня должен пройти матч 16-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Ахматом».

Встречу могут перенести, так как в городе ожидается 17-градусный мороз.

В 7 утра по московскому времени (11:00 по красноярскому) на стадионе «Центральный» состоялся замер температуры. Термометр показал -14,1 градусов.

«Следующий замер будет произведен за час до начала игры. В случае, если температура будет ниже -15 градусов, то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле», – заявил инспектор матча.

Встреча «Енисей» – «Ахмат» должна начаться в 14:00 мск.