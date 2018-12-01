Первый замер температуры перед матчем «Енисей» – «Ахмат» показал 14 градусов мороза

Играть еще два тура а проблем много в разных городах.
В Красноярске сегодня должен пройти матч 16-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Ахматом».
Встречу могут перенести, так как в городе ожидается 17-градусный мороз.
В 7 утра по московскому времени (11:00 по красноярскому) на стадионе «Центральный» состоялся замер температуры. Термометр показал -14,1 градусов.
«Следующий замер будет произведен за час до начала игры. В случае, если температура будет ниже -15 градусов, то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле», – заявил инспектор матча.
Встреча «Енисей» – «Ахмат» должна начаться в 14:00 мск.
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.