Черчесов: «Зобнин за год-два стал одним из лидеров сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил полузащитника «Спартака» Романа Зобнина с получением премии «Джентльмен года».

Торжественная церемония награждения футболиста пройдет в декабре после его возвращения из Италии, где он сейчас проходит реабилитацию после операции на колене.

«Соглашусь с организаторами традиционной ежегодной премии «Джентльмен года» с выбором лауреата. Роман Зобнин буквально за год-два стал одним из лидеров сборной России, системообразующим футболистом, которому достаточно сложно найти на поле равноценную замену.

Знаю Романа еще по «Динамо», когда в достаточно молодом возрасте начал привлекать его в основной состав. Уже тогда в нем были видны задатки сильного игрока, для которого очень важно развиваться и прогрессировать в профессиональном плане. Желаю Роману, настоящему джентльмену в жизни, еще долго радовать болельщиков содержательной игрой в сборной России и «Спартаке», и чтобы травмы обходили его стороной», — сказал Черчесов.