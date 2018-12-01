Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Черчесов: «Зобнин за год-два стал одним из лидеров сборной России»

    Черчесов: «Зобнин за год-два стал одним из лидеров сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил полузащитника «Спартака» Романа Зобнина с получением премии «Джентльмен года».

    Торжественная церемония награждения футболиста пройдет в декабре после его возвращения из Италии, где он сейчас проходит реабилитацию после операции на колене.

    «Соглашусь с организаторами традиционной ежегодной премии «Джентльмен года» с выбором лауреата. Роман Зобнин буквально за год-два стал одним из лидеров сборной России, системообразующим футболистом, которому достаточно сложно найти на поле равноценную замену.

    Знаю Романа еще по «Динамо», когда в достаточно молодом возрасте начал привлекать его в основной состав. Уже тогда в нем были видны задатки сильного игрока, для которого очень важно развиваться и прогрессировать в профессиональном плане. Желаю Роману, настоящему джентльмену в жизни, еще долго радовать болельщиков содержательной игрой в сборной России и «Спартаке», и чтобы травмы обходили его стороной», — сказал Черчесов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2018 06:39
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +152

      sampos 1 декабря 2018, 14:07

      Опять "лидируюте" молодого Зобнина. Несколько удачных игр и у-у-р-а-а! - звезда.Прежде, чем громко кричать, надо ориентироваться на Месси, Рональдо, Мбапе и им подобных. Пока я сам лично видел, что Зобнин не очень-то часто один в один соперника проходит. Да и мяч теряет часто, ну а за скоростные качества вобще помолчите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 14:01

      У тебя еще все впереди Рома.Здоровья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 1 декабря 2018, 11:24

      Удачи парню и ЗДОРОВЬЯ ! Если будет и дальше прогрессировать, то от этого не только Спартак выиграет, но и Сборная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 1 декабря 2018, 11:07


      здоровья парню
      .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 1 декабря 2018, 10:56

      Не повторил бы карьеру Дзагоева..,
      А так очень хороший игрок, и потенциал для развития хороший!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      sampos > SIRIUS 2002 1 декабря 2018, 14:13

      Вот именно! Любят наши футбольные "ананлитики" из мальков чёрную икру выдавливать, пока не загубят своими диферамбами. Сколько молодёжи своим преждевременным красноречием загубили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 1 декабря 2018, 07:29

      ЖАЛЬ ЛОМАТЬ ЧАСТО СТАЛИ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 1 декабря 2018, 07:01

      Согласен,здоровьЯ Романычу!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 