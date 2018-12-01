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    • Хохлов – после ничьей с «Рубином»: «Игра в такую погоду – мучение»

    Хохлов – после ничьей с «Рубином»: «Игра в такую погоду – мучение»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ отметил плохую погоду в Казани.

    – Тяжелая игра получилась, тяжелые погодные условия. трудное поле. Оно не позволяло комбинировать. На первый план выходил характер и физическая возможность футболистов. Мы справились.

    – Много вынужденных замен. Команда справилась?

    – Вынужденные замены не идут на пользу команде, но это спорт, без этого невозможно. Отмечу, что все сегодня все усилили игру.

    – Целесообразно играть в такую погоду?

    – Конечно, нет. Игра в такую погоду – мучение.

    На данный момент «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    01.12.2018 00:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 12:01

      Это уже не футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7798

      mihail200606 1 декабря 2018, 10:00

      У этих двух команд игра в любую погоду как мучение..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      РПЛ ГАНДОНЫ 1 декабря 2018, 09:38

      с этим вопросом к рфс димон обратись

      0
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    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 1 декабря 2018, 09:37

      Футбол рфпл уже давно не для болельщиков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 1 декабря 2018, 08:11

      А как мучительно для болельщиков!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 декабря 2018, 03:00

      Вот те на?! А чиновники из РФС так не считают.

      2
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