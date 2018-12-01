Хохлов – после ничьей с «Рубином»: «Игра в такую погоду – мучение»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ отметил плохую погоду в Казани.

– Тяжелая игра получилась, тяжелые погодные условия. трудное поле. Оно не позволяло комбинировать. На первый план выходил характер и физическая возможность футболистов. Мы справились.

– Много вынужденных замен. Команда справилась?

– Вынужденные замены не идут на пользу команде, но это спорт, без этого невозможно. Отмечу, что все сегодня все усилили игру.

– Целесообразно играть в такую погоду?

– Конечно, нет. Игра в такую погоду – мучение.

На данный момент «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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