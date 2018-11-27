Ракитич: «Бундеслига по-прежнему остается для меня одной из безусловных топ-лиг»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич назвал Бундеслигу одной из лучших европейских лиг. Хорват выступал в чемпионате Германии за «Шальке» с 2007 по 2011 год.

«Бундеслига всегда была для меня чем-то особым. Я всегда следил за ней еще с малых лет, а потом выступал там три года. Мое время в «Шальке» было особенным. Посмотрим, вернусь ли я туда снова.

Нужно приспосабливаться к любым командам, но для меня Бундеслига по-прежнему остается одной из безусловных топ-лиг. «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Шальке» – это лучшие команды», – сказал Ракитич.

Действующий контракт 30-летнего Ракитича с каталонским клубом истекает в июне 2021 года.