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    Ракитич: «Бундеслига по-прежнему остается для меня одной из безусловных топ-лиг»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич назвал Бундеслигу одной из лучших европейских лиг. Хорват выступал в чемпионате Германии за «Шальке» с 2007 по 2011 год.

    «Бундеслига всегда была для меня чем-то особым. Я всегда следил за ней еще с малых лет, а потом выступал там три года. Мое время в «Шальке» было особенным. Посмотрим, вернусь ли я туда снова.

    Нужно приспосабливаться к любым командам, но для меня Бундеслига по-прежнему остается одной из безусловных топ-лиг. «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Шальке» – это лучшие команды», – сказал Ракитич.

    Действующий контракт 30-летнего Ракитича с каталонским клубом истекает в июне 2021 года.

    Источник: Goal

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    27.11.2018 18:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 27 ноября 2018, 20:58

      Надо же, в какой престижной команде Ракитич играет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 27 ноября 2018, 19:11

      столбит место

      0
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